لوتکەی داڤۆس 2026.. مەسرور بارزانی نەخشەی ئابووری و دیپلۆماسیی هەرێمی کوردستان لە جیهاندا بەهێزتر دەکات

لە ماوەی پێنج ڕۆژدا، سەرۆکوەزیران لە ڕێگەی زنجیرەیەک دیداری ئاستبەرز و کردنەوەی (ماڵی کوردستان)، پەیامی ئاشتی، چاکسازیی ئابووری و ئامادەیی هەرێمی بۆ پێشوازیکردن لە وەبەرهێنانی بیانی گەیاندە ناوەندە بڕیاربەدەستەکانی جیهان.

دەسپێکی چالاکییەکان و کردنەوەی ماڵی کوردستان

ڕۆژی دووشەممە، 19ـی کانوونی دووەمی 2026، کارەکانی 56ـەمین کۆڕبەندی ئابووریی جیهانی لە داڤۆسی سویسرا بە بەشداری سەرۆک، سەرکردە و بەرپرسی وڵاتان دەستی پێ کرد.

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هەر لەو ڕۆژەدا وەک پلاتفۆڕمێکی ستراتیژی بۆ ناساندنی تواناکانی هەرێم، بۆ جارێکی دیکە (ماڵی کوردستان)ـی لە داڤۆس کردەوە.

سەرۆکوەزیران لە گوتارێکدا لە کاتی کردنەوەی ماڵی کوردستاندا، ڕایگەیاند: ماڵی کوردستان دەبێتە ناوەندێک بۆ دروستکردنی پەیوەندیی ستراتیژی و پێشوازیکردن لە میوانەکان،ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم کۆڕبەندە دەرفەتێکی زێڕینە بۆ کورد تا لە پەرەپێدانی پەیوەندییە سیاسی و ئابوورییەکاندا بەشدار بێت و دەرگای زیاتر بە ڕووی وەبەرهێنەرانی جیهانیدا بکاتەوە، هەروەها سوپاسی بازرگانان و سپۆنسەرانی پڕۆژەکەی کرد و گەشبینی خۆی نیشان دا کە بەهۆی فراوانبوونی شاندەکەوە، ساڵی داهاتوو پێویستیان بە شوێنێکی گەورەتر بێت.

زنجیرەیەک دیداری دیپلۆماسی و ئابووری

ڕۆژی سێشەممە، 20ـی کانوونی دووەمی 2026، کارنامەی دیدارەکانی سەرۆکوەزیران چڕتر بووەوە، مەسرور بارزانی لەگەڵ ئیلهام عەلییێڤ، سەرۆک کۆماری ئازەربایجان کۆبووەوە و هەردوولا جەختیان لە بەهێزکردنی بازرگانی و وەبەرهێنان کردەوە، لەو دیدارەدا عەلییێڤ بانگهێشتی مەسرور بارزانی کرد بۆ باکۆ و ئامادەیی وڵاتەکەشی بۆ کردنەوەی کونسوڵخانە لە هەولێر نیشان دا.

هەروەها سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لە داڤۆس، لەگەڵ ماکسیم پرێڤۆ، جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیری دەرەوەی بەلجیکا کۆبووەوە و جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیری دەرەوەی بەلجیکا، پشتیوانیی وڵاتەکەی بۆ هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە. هاوکات هەردوولا جەختیان لە پتەوکردنی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و بەلجیکا کردەوە، بە تایبەتی پەرەپێدانی وەبەرهێنان و بازرگانی.

هەر لەو ڕۆژەدا، سەرۆکی حکوومەت پێشوازی لە جاسم محەممەد ئەلبدێوی، ئەمینداری گشتیی ئەنجوومەنی هاوکاری وڵاتانی کەنداو کرد و تاوتوێی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی عێراقیان کرد، دواتر لەگەڵ ڤاهاگن خاچاتوریان، سەرۆککۆماری ئەرمەنستان کۆبووەوە، کە تێیدا سەرۆکی ئەرمەنستان سوپاسی هەرێمی کوردستانی کرد بۆ پاراستنی مافی ئەرمەنەکان.

لە لایەکی دیکەوە، مەسرور بارزانی لەگەڵ کریستیان شتۆکەر، ڕاوێژکاری کۆماری نەمسا کۆبووەوە و باسیان لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعش کرد، هەروەها لەگەڵ بەرهەم ساڵح، کۆمسیاری باڵای نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری پەنابەران (UNHCR)، دۆخی پەنابەران و کاریگەرییەکانی شەڕی سووریایان تاوتوێ کرد، لە کۆتایی دیدارەکانی ئەو ڕۆژەدا، لەگەڵ حەسەن ئەلخەتیب، وەزیری وەبەرهێنانی میسر، باسیان لە گرێبەستی دابینکردنی پێوەری زیرەکی کارەبا کرد کە لەگەڵ کۆمپانیایەکی میسری واژۆ کراوە.

پرسی ڕۆژئاوای کوردستان و ئاسایشی ناوچەکە

ڕۆژی چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، مەسرور بارزانی لەگەڵ شاندێکی باڵای شانشینی بەحرەین و جۆناسان پاوڵ، ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی بەریتانیا کۆبووەوە، لەم دیدارەدا، نیگەرانییەکان لەبارەی پەرەسەندنە سەربازییەکانی سووریا و ڕۆژئاوای کوردستان تەوەرێکی سەرەکی بوو، سەرۆکوەزیران جەختی لە پێویستی کۆتاییهێنان بە گرژییەکان و ڕێزگرتن لە مافەکانی گەلی کورد و پێکهاتەکانی سووریا کردەوە.

هاوکات، ڕاوێژکاری نەمسا لە پەیامێکدا ستایشی ڕۆڵی حکوومەتی هەرێمی کرد وەک هاوبەشێکی جێی متمانە لە پرسی ئاسایش و بەڕێوەبردنی کۆچدا.

دواین ڕۆژەکانی کۆڕبەندەکە

ڕۆژی پێنجشەممە، 22ـی کانوونی دووەمی 2026، زنجیرەی دیدارەکان بەردەوام بوون، سەرۆکوەزیران پێشوازی لە ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا کرد، کە تێیدا وەزیری فەرەنسی سڵاوی ئیمانوێل ماکرۆنی گەیاندە مەسرور بارزانی و جەختی لە پاراستنی سەقامگیری ناوچەکە کردەوە، هەروەها دیدار لەگەڵ خەلیفە عەبدوڵڵا عەجیل، وەزیری بازرگانی کوەیت و ئەلحوسەین بن عەبدوڵڵا، شازادەی جێنشینی ئوردن ئەنجام دران، کە تێیدا جەخت لە پەرەپێدانی پەیوەندییە ئابوورییەکان و بەردەوامی ئاگربەست لە سووریا کرایەوە.

مەسرور بارزانی لە کۆتایی بەشدارییەکەیدا، ڕۆژی هەینی، 23ـی کانوونی دووەمی 2026، لە پەیامێکدا لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە پێگەی(ئێکس) ڕایگەیاند: هەرێمی کوردستان بە هاوبەشیی بەهێزترەوە داڤۆس جێ دەهێڵێت، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی دووپاتی کردەوە، ستراتیژی حکوومەتەکەی بریتییە لە بژاردەی گفتوگۆ لەبری شەڕ، چەسپاندنی ماف لەبری پشتگوێخستن و برەودان بە وەبەرهێنان بۆ بنیاتنانی ژێرخانێکی ئابووریی بەهێز.