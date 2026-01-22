داڤۆس26 سیاسی

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لەگەڵ وەزیری بازرگانی و پیشەسازیی دەوڵەتی کوەیت کۆبووەوە

کوردستان

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزیری بازرگانی و پیشەسازیی دەوڵەتی کوەیت، جەختیان لە پەرەپێدانی پەیوەندیی دوولایەنە لە بوارەکانی وەبەرهێنان و ئاڵوگۆڕی بازرگانی کردەوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە 22ـی کانوونی دووەمی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە چوارچێوەی بەشداریکردنی لە کۆڕبەندی ئابووریی جیهانی لە داڤۆس، لەگەڵ خەلیفە عەبدوڵلا عەجیل، وەزیری بازرگانی و پیشەسازیی دەوڵەتی کوەیت کۆبووەوە.

لەو کۆبوونەوەیەدا، هەردوولا جەختیان لە پەرەپێدانی پەیوەندیی دوولایەنە لە بوارەکانی وەبەرهێنان و ئاڵوگۆڕی بازرگانی کردەوە.

 

 

 
 
 
 

 

کارزان حەیدەر ,