دەیان پسپۆڕی بواری تەکنەلۆژیا و ژیری دەستکرد لە داڤۆس بەشدار دەبن
ڕۆژی دووشەممە، 19ـی کانوونی دووەمی 2026، 56ـەمین کۆڕبەندی ئابووریی جیهانیی "داڤۆس" لە سویسرا بەڕێوەدەچێت. جیا لە سەدان سەرکردە و سەرۆک، نوێنەر و دیپلۆماتکاری وڵاتان، دەیان شارەزا و پسپۆڕی بواری تەکنەلۆژیا و ژیری دەستکرد بەشدار دەبن.
سەرکردەکانی کۆمپانیا گەورەکانی تەکنەلۆژیا و ژیریی دەستکرد:
- ساتیا نادێلا، مایکرۆسۆفت (Microsoft)
- جێنسن هوانگ، ئێنڤیدیا (NVIDIA)
- دێمیس هاسابیس، گووگڵ دیپمایند (Google DeepMind)
- دینا پاوڵ مەککۆرمیک، مێتا (Meta)
داهێنەرانی مۆدێلەکانی AI و ڕۆبۆتیک:
- سارا فرایەر، ئۆپن ئەی ئای (OpenAI)
- داریۆ ئەمۆدێی، ئەنسرۆپیک (Anthropic)
- ئارسەر مێنچ، میستراڵ ئەی ئای (Mistral AI)
- ئەلێکس کارپ، پالانتیر تێکنۆلۆجیز (Palantir Technologies)
- برێت تایلۆر، سیێرا (Sierra)
- پێگی جۆنسن، ئەیجیڵیتی رۆبۆتیکس (Agility Robotics)
کەسایەتییە ئەکادیمی و توێژەران:
- یۆشوا بێنجیۆ، زانکۆی مۆنتریال
- یوڤاڵ هەراری، ناوەندی توێژینەوەی مەترسییە هەبووەکان
- ئێریک شینگ، زانکۆی محەممەد بن زاید بۆ ژیریی دەستکرد
سەرکردەکانی وەبەرهێنان و تەکنەلۆژیای جیهانی:
- خەلدوون خەلیفە ئەلموبارەک، موبادەلە (Mubadala)
- پێنگ شیاو، جی 42 (G42)