دەیان پسپۆڕی بواری تەکنەلۆژیا و ژیری دەستکرد لە داڤۆس بەشدار دەبن

پێش کاتژمێرێک

ڕۆژی دووشەممە، 19ـی کانوونی دووەمی 2026، 56ـەمین کۆڕبەندی ئابووریی جیهانیی "داڤۆس" لە سویسرا بەڕێوەدەچێت. جیا لە سەدان سەرکردە و سەرۆک، نوێنەر و دیپلۆماتکاری وڵاتان، دەیان شارەزا و پسپۆڕی بواری تەکنەلۆژیا و ژیری دەستکرد بەشدار دەبن.

سەرکردەکانی کۆمپانیا گەورەکانی تەکنەلۆژیا و ژیریی دەستکرد:

- ساتیا نادێلا، مایکرۆسۆفت (Microsoft)

- جێنسن هوانگ، ئێنڤیدیا (NVIDIA)

- دێمیس هاسابیس، گووگڵ دیپمایند (Google DeepMind)

- دینا پاوڵ مەککۆرمیک، مێتا (Meta)

داهێنەرانی مۆدێلەکانی AI و ڕۆبۆتیک:

- سارا فرایەر، ئۆپن ئەی ئای (OpenAI)

- داریۆ ئەمۆدێی، ئەنسرۆپیک (Anthropic)

- ئارسەر مێنچ، میستراڵ ئەی ئای (Mistral AI)

- ئەلێکس کارپ، پالانتیر تێکنۆلۆجیز (Palantir Technologies)

- برێت تایلۆر، سیێرا (Sierra)

- پێگی جۆنسن، ئەیجیڵیتی رۆبۆتیکس (Agility Robotics)

کەسایەتییە ئەکادیمی و توێژەران:

- یۆشوا بێنجیۆ، زانکۆی مۆنتریال

- یوڤاڵ هەراری، ناوەندی توێژینەوەی مەترسییە هەبووەکان

- ئێریک شینگ، زانکۆی محەممەد بن زاید بۆ ژیریی دەستکرد

سەرکردەکانی وەبەرهێنان و تەکنەلۆژیای جیهانی:

- خەلدوون خەلیفە ئەلموبارەک، موبادەلە (Mubadala)

- پێنگ شیاو، جی 42 (G42)