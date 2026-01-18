مەزڵووم عەبدی گەیشتە دیمەشق
چاوەڕوانی چی دەکرێت لە داڤۆس 2026؟

جیهان داڤۆس 2026

ڕۆژی دووشەممە، 19ـی کانوونی دووەمی 2026، 56ـەمین کۆڕبەندی ئابووریی جیهانیی "داڤۆس" بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەدان سەرکردە و سەرۆکی وڵاتان بەڕێوەدەچێت. کۆڕبەندەکە لە ژێر ناونیشانی "روحی دیالۆگ" بەڕێوەدەچێت و تا ڕۆژی هەینی، 23ـی ئەم مانگە بەردەوام دەبێت.

 

لە میانەی کۆبوونەوەکان سەبارەت بە جیۆپۆڵەتیک و گەشەکردن، داڤۆس بەدواداچوون بۆ ئەوە دەکات چۆن هەماهەنگییەکان لە نێو شێوازە ناکۆک لەسەرەکان، هاوپەیمانییە گرژەکان و متمانە لەدەستچووەکاندا، نوێ بکرێنەوە. مۆدێلە نوێیەکانی هاوکاری دەتوانن دەرفەت بڕەخسێنن تەنانەت لە کاتێکدا کە گریمانە دێرینەکان سەبارەت بە ئاسایش، سەروەری و یەکخستنی جیهانی سەرەوژێر دەبن.

لە مامەڵەکردن لەگەڵ مەترسییە جیۆسیاسییەکان و نادڵنیایی ئابوورییەوە تاوەکو قۆستنەوەی داهێنانەکان، گفتوگۆکان سەرنج دەکەنە سەر ڕێڕەوی کردەیی و ئاراستەکراو بە ڕووی چارەسەردا کە پاڵپشتی لە خۆڕاگری، کێبڕکێ و گەشەسەندنی گشتگیر دەکەن، لەوانەش بەکاربردنی بەرپرسیارانەی تەکنەلۆژیا گۆڕانکاریخوڵقێنەکانی وەک ژیریی دەستکردی بەرهەمهێنەر.

هەروەها ڕەهەندە مرۆییەکانی گۆڕانکارییەکەش بە هەمان ئەندازە جەوهەری دەبن. لەگەڵ گەشەسەندنی پیشەسازییەکان و گۆڕینی شێوازی کارکردن لەلایەن تەکنەلۆژیاوە، داڤۆس تیشک دەخاتە سەر ئەوەی چۆن حکوومەت و بازرگانەکان دەتوانن باشتر وەبەرهێنان لە خەڵکدا بکەن، هێزی کاری خۆڕاگر دروست بکەن، پاڵپشتیی گۆڕینی کارامەییەکان بکەن و لە سەردەمێکی پڕ لە گۆڕانکاریی قووڵدا خۆشگوزەرانی باشتر بکەن. لە هەمان کاتدا، سەرکردەکان تاوتوێی ئەوە دەکەن چۆن دەکرێت لە چوارچێوەی سنوورەکانی هەسارەکەماندا خۆشگوزەرانی بنیاد بنرێتەوە، لە ڕێگەی برەودان بە وزەی پارێزراو و سیستەمی سروشتی و ئاو.

 
