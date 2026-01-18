پێش کاتژمێرێک

ڕۆژی دووشەممە، 19ـی کانوونی دووەمی 2026، 56ـەمین کۆڕبەندی ئابووریی جیهانیی "داڤۆس" بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەدان سەرکردە و سەرۆکی وڵاتان بەڕێوەدەچێت. کۆڕبەندەکە لە ژێر ناونیشانی "روحی دیالۆگ" بەڕێوەدەچێت و تا ڕۆژی هەینی، 23ـی ئەم مانگە بەردەوام دەبێت.

چاوەڕوانی چی دەکرێت لە داڤۆس 2026؟

لە میانەی کۆبوونەوەکان سەبارەت بە جیۆپۆڵەتیک و گەشەکردن، داڤۆس بەدواداچوون بۆ ئەوە دەکات چۆن هەماهەنگییەکان لە نێو شێوازە ناکۆک لەسەرەکان، هاوپەیمانییە گرژەکان و متمانە لەدەستچووەکاندا، نوێ بکرێنەوە. مۆدێلە نوێیەکانی هاوکاری دەتوانن دەرفەت بڕەخسێنن تەنانەت لە کاتێکدا کە گریمانە دێرینەکان سەبارەت بە ئاسایش، سەروەری و یەکخستنی جیهانی سەرەوژێر دەبن.

لە مامەڵەکردن لەگەڵ مەترسییە جیۆسیاسییەکان و نادڵنیایی ئابوورییەوە تاوەکو قۆستنەوەی داهێنانەکان، گفتوگۆکان سەرنج دەکەنە سەر ڕێڕەوی کردەیی و ئاراستەکراو بە ڕووی چارەسەردا کە پاڵپشتی لە خۆڕاگری، کێبڕکێ و گەشەسەندنی گشتگیر دەکەن، لەوانەش بەکاربردنی بەرپرسیارانەی تەکنەلۆژیا گۆڕانکاریخوڵقێنەکانی وەک ژیریی دەستکردی بەرهەمهێنەر.

هەروەها ڕەهەندە مرۆییەکانی گۆڕانکارییەکەش بە هەمان ئەندازە جەوهەری دەبن. لەگەڵ گەشەسەندنی پیشەسازییەکان و گۆڕینی شێوازی کارکردن لەلایەن تەکنەلۆژیاوە، داڤۆس تیشک دەخاتە سەر ئەوەی چۆن حکوومەت و بازرگانەکان دەتوانن باشتر وەبەرهێنان لە خەڵکدا بکەن، هێزی کاری خۆڕاگر دروست بکەن، پاڵپشتیی گۆڕینی کارامەییەکان بکەن و لە سەردەمێکی پڕ لە گۆڕانکاریی قووڵدا خۆشگوزەرانی باشتر بکەن. لە هەمان کاتدا، سەرکردەکان تاوتوێی ئەوە دەکەن چۆن دەکرێت لە چوارچێوەی سنوورەکانی هەسارەکەماندا خۆشگوزەرانی بنیاد بنرێتەوە، لە ڕێگەی برەودان بە وزەی پارێزراو و سیستەمی سروشتی و ئاو.