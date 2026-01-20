وەزیری بەرگریی: رێگە بەهیچ هەڕەشەیەک نادەین ئاسایش و سەقامگیری عێراق تێکبدات

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 20ـی کانوونی دووەمی 2026، سوپا سالار لیوا عەبدولئەمیر ڕەشید یارەڵڵا بە یاوەری شاندێکی باڵای سەربازی گەیشتە سنووری سووریا بۆ چاودێریکردنی دۆخی ئەمنی و دوایین پێشهاتەکان ئامادەکاریی سەربازەکان.

لەوبارەوە سابت عەباسی، وەزیری بەرگری عێراق لە راگەیەندراوێکدا گوتی: گەلی عێراق دڵنیا دەکەینەوە کە هێزە چەکدارەکانمان بەتەواوی ئامادەکارییان بۆ پاراستنی هەر بستێکی خاکی عێراق کردووە.

ئاماژەی بەوەشدا، سوپا وەک بەربەستێک لەبەرانبەر هەر هەڕەشەیەک وەستاونەتەوە و رێگە بە هیچ هەڕەشەیەک نادەین، بەو داعشانەشی لە سووریاوە هەڵدێن، چونکە ئاسایشی عێراق هێڵی سوورە.

راشیگەیاند، سوپای عێراق خاوەنی توانای بەرز و پلانی دروستە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر تەحەددایەکی ئەمنی، ئێمە لە نزیکەوە چاودێری پێشهاتەکانی ناوچەکە دەکەین و ڕێگە نادەین هیچ هەڕەشەیەک بە جموجۆڵی داعشیشەوە ئاسایش و سەقامگیری عێراق تێکبدات. هەروەها سنوورەکانی عێراقیش لەژێر کۆنترۆڵی هێزە ئەمنییەکانماندایە