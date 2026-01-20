بەغدا داوای یەکخستنی هەوڵە نێودەوڵەتییەکان دەکات بۆ ڕیشەکێشکردنی داعش

پێش کاتژمێرێک

ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق هۆشداری دەدات لەوەی کە ڕێکخراوی داعش هێشتا مەترسییەکی ڕاستەقینەیە بۆ سەر ئاسایشی ناوچەکە و جیهان و ئاماژە بەوە دەدات، ئەو گرووپە سوودی لە ناسەقامگیریی سووریا بینیوە، بۆیە داوای یەکخستنی هەوڵە نێودەوڵەتییەکان دەکات بۆ ڕووبەڕووبوونەوەیان.

سێشەممە، 20ـی کانوونی دووەمی 2026، قاسم ئەعرەجی، ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، لە پەیامێکدا سەبارەت بە دۆخی ئەمنی و مەترسییەکانی تیرۆر ڕایگەیاند: "لە سۆنگەی بەرپرسیارێتیی نیشتمانی و هەرێمیی عێراقەوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر، جەخت دەکەینەوە کە مەترسیی ڕێکخراوی تیرۆریستیی داعش هێشتا هەڕەشەیەکی ڕاستەقینەیە بۆ سەر ئاسایشی ناوچەکە و جیهان."

ئەعرەجی ڕوونی کردەوە کە ئەو ڕێکخراوە سوودی لە دۆخی ناسەقامگیریی سووریا و ئەو بۆشاییە ئەمنی و مرۆییانە وەرگرتووە کە دەرئەنجامی ساڵانێک لە ململانێ و شەڕ لەو وڵاتەدا دروست بوون.

لە پەیامەکەیدا، ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق داوای کردووە هەوڵە نێودەوڵەتی و هەرێمییەکان یەکبخرێن بۆ بەرهەڵستیکردنی داعش بە شێوەیەکی گشتگیر.

هەروەها ئاماژەی بەوە کردووە، کە ڕووبەڕووبوونەوەکە دەبێت لە ڕێگەی "هەماهەنگیی ئەمنی، پشتیوانیکردنی چارە سیاسییەکان و چارەکردنی ڕەگ و ڕیشەی توندڕەوییەوە بێت، بەجۆرێک کە زامنکردنی ئاسایش و سەقامگیری و ئاشتییەکی بەردەوام لە ناوچەکە و جیهاندا مسۆگەر بکات."