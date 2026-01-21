مەسرور بارزانی و سەرۆکوەزیرانی هۆڵەندا پەرەپێدانی پەیوەندییەکانیان تاوتوێ کرد

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 21ـی کانوونی دووەمی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە داڤۆس، لەگەڵ دیک شوف، سەرۆکوەزیرانی هۆڵەندا کۆبووەوە.

بە گوێرەی راگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان "هەردوولا جەختیان لە پەرەپێدانی پەیوەندیی دوولایەنە لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا کردەوە. سەرۆکی حکوومەت تیشکی خستە سەر چاکسازییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە ئاراستەی بنیاتنانی ژێرخانێکی بەهێزی ئابووری. لەمبارەیەوە سوپاسیی پشتیوانیی و هاریکاریی هۆڵەندای کرد بە تایبەتی لە بواری کشتوکاڵی."

At #WEF26, I met with Prime Minister Dick Schoof. We reaffirmed our commitment to stronger bilateral relations.



On Syria, we emphasized ending the conflict to protect stability and respect the rights of Kurds and all Syrians. pic.twitter.com/3oFjBUFMxV — Masrour Barzani (@masrourbarzani) January 21, 2026

لە تەوەرێکی دیکەدا، "گفتوگۆ لەبارەی پەرەسەندنە سەربازییەکانی سووریا کرا و هەردوولا نیگەرانی خۆیان بەرامبەر شەڕو ئاڵۆزییەکان دەربڕی و جەختیان لە کۆتاییهێنان بە پێکدادان و پاراستنی ئاشتی و سەقامگیریی و رێزگرتن لە مافەکانی گەلی کورد و گشت پێکهاتەکانی سووریا کردەوە."