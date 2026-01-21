هەولێر، بەڵگەفیلمی 'کوردانی لەبیرکراو' نمایش کرا
بەڕێوەبەرایەتیی سینەمای هەولێر، لەدرێژەی چالاکییەکانیدا، لەچوارچێوەر پڕۆژەی 'سینەما و جەماوەر' لەنمایشێکی تایبەتدا، بەڵگەفیلمی 'کوردانی لەبیرکراو' لە دەرهێنانی محەممەدی حاجی قادر، لە ئێمپایەر سینەما نمایش کرد.
چوارشەممە، 21ی کانوونی دووەمی 2026، شاخەوان مستەفا، بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتیی سینەمای هەولێر، دەربارەی نمایشکردنی فیلمەکە، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: بەڵگەفیلمی'کوردانی لەبیرکراو' باس لە نەهامەتییەکانی میللەتی کورد بەشێوەیەکی گشتی و کوردانی فەیلی بەشێوەیەکی تایبەت دەکات، کە چۆن جینۆساید و ئەنفال کراون، لە خاک و زێدی باب و باپیرانی خۆیان دوور خراونەتەوە، بەشێوەیەکی گشتی فیلمەکە باس لەو کێشە و گیروگرفتانە دەکات کە کوردانی فەیلی لە قۆناغە یەک بەدوای یەکەکاندا ڕووبەڕووی بوونەتەوە.
شاخەوان مستەفا، گوتیشی: ئەو فیلمە بە فۆرمێکی جوانی سینەمایی وێنە گیراوە، هەروەها دێتەوە ناو قۆناغی شەڕی داعش، کە چۆن کورد بووەتە خۆراکی ئەو شەڕ و ململانێیانە و فیلمەکە بەشێوەیەکی گشتی لەسەر ئەو هێڵە کاری کردووە.
بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر جەخیی کردەوە لەوەی "ئەو چالاکییەی ئێمە هەفتانە بەردەوام دەبێت، هەر فیلمساز و هونەرمەندێک، دەتوانن فیلمەکانیان بهێنن بۆ بەڕێوەبەرایەتیی سینەمای هەولێر و ئێمە هەفتەیەکی بۆ دابین دەکەین کە فیلمەکەی تێدا نمایش بکرێت."
جێگەی ئاماژەیە، بەڕێوەبەرایەتیی سینەمای هەولێر، لە چوارچێوەی پڕۆژەی "سینەما و جەماوەر" هەموو چوارشەممەیەک فیلمێکی سینەمایی، لە ئێمپایەر سینەما، بەبێ بەرانبەر، نمایش دەکات.