شانەی راگەیاندنی ئەمنی: هێرشکردنە سەر کەشتییە نەوتهەڵگرەکان پێشێلکردنی زەقی سەروەریی عێراقە

پێش 41 خولەک

شانەی راگەیاندنی ئەمنیی عێراق، بە توندی سەرکۆنەی بەئامانجگرتنی دوو کەشتییە نەوتهەڵگرەکەی نێو ئاوە هەرێمییەکانی عێراقی کرد و بە هەوڵێکی تێکدەرانە و پێشێلکارییەکی زەقی سەروەریی خاکی وڵاتەکەی وەسف کرد. هاوکات جەختی لەوە کردەوە کە حکوومەتی بەغدا تەواوی رێکارە یاساییەکان دەگرێتەبەر بۆ پاراستنی مافەکانی و رێگریکردن لە راکێشانی عێراق بۆ نێو ململانێ سەربازییەکانی ناوچەکە.

بەرەبەیانیی ئەمڕۆ چوارشەممە، 12ـی ئاداری 2026، شانەی راگەیاندنی ئەمنیی عێراق، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، "دوو کەشتیی نەوتهەڵگر رووبەڕووی کردەوەیەکی تێکدەرانە و ترسنۆکانە بوونەتەوە،" و جەختی لەوە کردەوە کە بەئامانجگرتنەکە لە ناوەوەی ئاوە هەرێمییەکانی عێراقدا رووی داوە.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، کە دەزگا پەیوەندیدارەکان بە خێرایی وەڵامی رووداوەکەیان داوەتەوە و 6 کەشتیی تایبەت رەوانەی شوێنی مەبەست کراون بۆ رزگارکردنی تیمی کەشتییەکان. بەپێی ئامارەکان، تا ئێستا 38 کەس رزگار کراون و یەکێکیان گیانی لەدەست داوە.

شانەی راگەیاندنی ئەمنیی عێراق حکوومەت سەرقاڵی چڕکردنەوەی هەوڵەکانییەتی بۆ ئەوەی رێگری بکات لەوەی عێراق ببێتە لایەنێک لەم جەنگەدا." لە هەمان کاتدا هۆشداری دا کە ئەم هێرشە پێشێلکارییەکی روونی سەروەریی عێراقە و بەغدا مافی تەواوی خۆیەتی کە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی رێکاری یاسایی پێویست بگرێتەبەر.

ئەمەش لە کاتێکدایە، سێشەممە، 11ـی ئاداری 2026، سەرچاوەیەکی ئەمنی بڵاوی کردبووەوە، دوو کەشتی نەوتهەڵگر لە نزیک بەندەری ئوم قەسر لە پارێزگای بەسرە کراونەتە ئامانج.

سەرچاوەکە ئاماژەی بەوەش کردبوو، بەهۆی رووداوەکە سەرنشینی یەکێک لە کەشتییەکان گیانی لە دەست دا، بەڵام توانرا 20 سەرنشینی دیکە رزگار بکرێن.