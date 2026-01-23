سلێمانی.. پێشانگەیەکی شێوەکاری هاوبەش کرایەوە

پێش کاتژمێرێک

لەلایەن سەندیکای هونەرمەندانی لقی سلێمانی، پێشانگەیەکی شێوەکاری هاوبەش، بۆ 20 شێوەکاری بەئەزموون لەژێر ناونیشانی "قەبارەی بچووک، بینینی گەورە" لە سلێمانی کرایەوە.

ئەمڕۆ هەینی 23ی کانوونی دووەمی 2026، شێوەکار پەروین عەلی، دەربارەی کردنەوەی ئەو پێشانگە هاوبەشە، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: ئەو پێشانگە هاوبەشەی ئەمڕۆمان تەرخان کردبوو بۆ پشتگیری ئازیزانمان لە ڕۆژئاوای کوردستان، 50 تابلۆ نمایش کرابوو، ئەو تابلۆیانە پێکهاتبوو لە، پەیامی جوان، گوزارشتی جوان، هزری جوان، خۆشەویستی، تەبایی، هەموو ئەمانە لەو پێشانگە هاوبەشەدا هەستی پێ دەکرا و لەگەڵ ناحتدا تێکەڵ دەبوو.

پەروین عەلی گوتیشی: تابلۆکانی ئەو پێشانگەیە، جگە لە نیشاندانی سرووشت و جوانی کوردستان، کۆمەڵێک تابلۆی تێدا بوو، باسی لە ئازار و مەینەتییەکانی کورد و ئافرەتی کوردیان دەکرد و هەموومان دەمانگوت" گەر کەزیەک ببڕن، ئێمە هەزاران کەزی دەهۆنینەوە"، ئێمە بە هونەر وەڵامی دوژمنان دەدەینەوە، کە تا ئەو کاتەی هێز و توانامان هەیە بە تابلۆ و هونەرە جوانەکەمان بەرگری لە هەر دەستدرێژییەکی دڕندانە دەرحەق بە کوردبوونمان دەوەستینەوە.

شێوەکار پەروین عەلی ئاماژەی بەوەدا: پەیامی ئێمە لەو پێشانگە هاوبەشەدا ڕوون و دیار بوو، سرووشتمان نیشاندا، بزانن کە کوردستانمان چەند جوان و ڕازاوەیە، هەرگیز ناتوانم ئەو پێشکەوتن و جوانی کوردستانەمان لێ تێک بدەن، کەزیمان دەبڕن، هەزاران کەزی دەهۆنینەوە، هەموو جیهان دەهێنینە هەژان، هونەر واتە جوانی، بەو جوانییە ڕووبەڕووتان دەبینەوە، ئێمە لەڕێگەی تابلۆکانمەوە نیشانماندا ئێمە میللەتێکی بەهێزین و خاوەن کولتوور و هونەر و ڕۆشنبیر و فکری ئازادی خۆمانین و هەرگیز ناتوانم ئەو جوانییەمان لێ بستێننەوە.

جێگەی ئاماژەیە، ئەو پێشانگە هاوبەشە کە لەلایەن سەندیکای هەونەرمەندانی لقی سلێمانی لە سێمانی لە گەلەری کارگەی کولتوور کرایەوە.