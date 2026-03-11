ئاسایشی سلێمانی: لە هێرشەکەی سەر گوندی زڕگوێزەڵە پێشمەرگەیەکی کۆمەڵە شەهید بوو

پێش 35 خولەک

ئاسایشی سلێمانی رایگەیاند، بە ژمارەیەک درۆن و مووشەکێک هێرشکراوەتە سەر گوندی زڕگوێزەڵە و بەهۆیەوە پێشمەرگەیەکی کۆمەڵەی شۆڕشگێران شەهید بوو.

ئاسایشی سلێمانی لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، بەیانیی ئەمڕۆ چوارشەممە، 11ـی ئاداری 2026، کاتژمێر 08:15 خولەک، بە شەش فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان (درۆن) و مووشەکێک، هێرش کرایە سەر گوندی زرڕگوێزەڵە.

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، لە هێرشەکەدا "یەک شەهید و یەک برینداری کۆمەڵەی شۆڕشگێڕان هەیە و لێکۆڵێنەوە لە رووداوەکە بەردەوامە".

پێشتر کوردستان24 هەواڵی هێرشکردنە سەر گوندەکەی بڵاوکردبووەوە. بە گوێرەی زانیارییەکان، ناوی ئەو پێشمەرگەیەی شەهید بووە، ئۆمید وەیسی ناسراو بە "ئۆمید رەوانسەر"ـە.

پەیامنێرمان هودا عوسمان رایگەیاند، بەشێکی درۆنەکان ناوەندی گوندەکە و هەندێکی دیکەشیان شاخەکانی دەوروبەریان کردووەنەتە ئامانج و زیانی زۆری ماددی بەر ماڵ و موڵکی دانیشتووان کەوتووە.

ئەمە لە کاتێکدایە، لە چەند رۆژی رابردووشدا، گوندەکە چەند جارێک بە درۆن هێرشی کراوەتە سەر.

لە سەرەتای سەرهەڵدانی جەنگی ئیسرائیل و ئەمریکا لە دژی ئێران؛ رۆژانە گرووپە چەکدارەکان بە درۆن و مووشەک ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان دەکاتە ئامانج و و بەوهۆیەوە ژمارەیەک هاووڵاتیی سڤیل و کارمەندی هێزە ئەمنییەکان بوونەتە قوربانی.

دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان چەند جارێک داوایان لە حکوومەتی عێراق کردووە، سەروەری وڵاتەکەی بپارێزێت، سنوورێک بۆ هێرشەکان دابنێت و تاوانباران دەستگیر بکات، بەڵام تا ئێستا بەرپرسانی بەغدا هیچ هەنگاوێکی کردەییان بۆ راگرتنی پەلامارادانەکان نەناوە.