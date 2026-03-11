لە ئەمڕۆوە بە کارتی ئەلیکترۆنی دەست بە دابەشکردنی گازی ماڵان دەکرێت

پێش 17 خولەک

وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، بەمەبەستی کۆنترۆڵکردنی هەڵکشانی نرخی گازی شلی ماڵان و وەکو هەنگاوی یەکەم لە پارێزگای هەولێر، بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی هەولێر، لە رێگای بریکارە گەڕۆکەکانەوە بە کارتی ئەلیکترۆنی دەست بە دابەشکردنی گاز بۆ ماڵان دەکات.

لە راگەیەندراوەکەی وەزارەتی سامانە سروشتییەکان هاتووە " لە ئەمڕۆ چوارشەممە 11ـی ئاداری 2026، دەست بە دابەشکردنی گازی ماڵان دەکرێت و پرۆسەکە 30 رۆژە و هەر هاوڵاتییەک دەتوانێت لە رێگای ئەم سیستەمە بە کارتی ئەلیکترۆنی دوو بوتڵی گاز بە نرخی فەرمی 8,500 دینار لە رێگای بریکارە گەڕۆکەکانی گازفرۆش وەربگرێت.

هەروەها ئاماژەیداوە، هەر ئەمڕۆ لە چەند گەڕەکێکی شاری هەولێر بوتڵی گازی ماڵان بەنرخی فەرمی 8٫500 دینار و بە کارتی ئەلکترۆنی دەفڕۆشرێتە هاووڵاتیان، لە رۆژانی داهاتووشدا لە بەڕێوەبەرایەتی نەوت و کانزاکانی پارێزگاکانی دیکە سیستەم و رێگای گونجاو دەگیرێتەبەر.