وەزارەتی ناوخۆ بۆ کوردستان24: لە چەند رۆژی داهاتوودا کاروانی دووەمی زیندانییەکانی داعش دەگەنە عێراق
میقداد میری، گوتەبێژی وەزارەتی ناوخۆی عێراق بەکوردستان24ی گوت: لەم یەک دوو رۆژەی داهاتوودا کاروانی دووەمی زیندانیەکانی داعش دەگەنە عێراق، تا ئێستا 150 چەکداری ئەو رێکخراوە رادەستی عێراق کراون.
ئاماژەی بەوەش دا، پرۆسەی گواستنەوەی زیندانیەکانی داعش لە سووریاوە بۆ عێراق لەلایەن وەزاتی ناوخۆی عێراق و فەرماندەیی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکاوە سەرپەرشتی دەکرێن.
گوتیشی: "زیندانێکی دیاریکراو نییە بۆ جێگریکردنی چەکدارانی داعش بەڵکوو بەسەر زیندانە جیاوازەکاندا دابەشیان دەکەن، هاوپەیمانانیش ئامادەییان نیشانداوە لە گواستنە و پاراستنی زیندانییەکانی داعش هاوکاری عێراق بکەن."
