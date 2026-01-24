کەشناسیی هەرێم: پلەکانی گەرما بەرز دەبنەوە
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کورستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، پەکانی گەرما کەمێک بەرز دەبنەوە.
بەگوێرەئی پێشبینییەکانی کەشناسیی، کەشی ئەمڕۆ شەممە، 24-1-2026، ئاسمان نیمچە هەور دەبێت هەندێ جار بۆ هەوری تەواو دەگۆرێت، هەروەها پلەکانی گەرما 2 تا 4 پلە بەرز دەبنەوە.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی ئەمڕۆ بە پلەی سیلیزی.
هەولێر : 10 پلەی سیلیزی
پیرمام : 5 پلەی سیلیزی
سۆران : 2 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 2- پلەی سیلیزی
سلێمانی : 5 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ : 5 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 5 پلەی سیلیزی
دهۆک : 8 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 8 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 8 پلەی سیلیزی
کەشناسیی پێشبینی کەشی سبەی یەکشەممە، 25- 1- 2026ـی کردووە و ئاماژەی بەوەداوە، ئاسمان ساماڵ دەبێت لە هەندێ کات و شوێن پەڵە هەور و نیمچە هەور دەبێت. هەروەها پلەکانی گەرماش بە گشتی 1 تا 3 پلە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ بەرز دەبنەوە.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی سبەی بە پلەی سیلیزی.
هەولێر : 11 پلەی سیلیزی
پیرمام : 6 پلەی سیلیزی
سۆران : 5 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 1- پلەی سیلیزی
سلێمانی : 8 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 9 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 8 پلەی سیلیزی
دهۆک : 9 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 9 پلەی سیلیزی
ئاکرێ: 9 پلەی سیلیزی