سزای یانەی دهۆك كەمكرایەوە

لە ڕاپۆرتەكەی سەرپەرشتیاران زیادەڕۆیی لەبارەی تاوانباركردنی دهۆك كراوە

پێش کاتژمێرێک

لێژنەی دیسپیلین لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق بە فەرمی سزای یانەی دهۆك لەبارەی رووداوەكانی یاریی كلاسیكۆی كوردستان بەرامبەر هەولێر كەمكرایەوە.

دوای ئەوەی لە گەڕی دوازدەیەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق لە یاریگەی فرانسۆ هەریری دەستپێكی یارییەكەی هەولێر و دهۆك بۆ ماوەی 15 خولەك دواكەوت. دواجار بەپشتبەستن بە راپۆرتی ناوبژیوانان، سەرپەرشتیاری یاری و سەرپەرشتیاری ئەمنی یاریگە، یانەی دهۆك بە پێبژاردن بە 15 ملیۆن دینار سزا درا، جگە لەوەش سزای سڕكردنی هاندەرانی دهۆك لەنێو یاریگەی خۆیان بەرامبەر زەورا بەسەر هەڵۆیەكانی بادیناندا سەپا. بەڵام یانەی دهۆك تانەی لە بڕیارەكەدا و نیوەی سزایەكەی كەمكرایەوە.

ئێوارەی ئەمڕۆ یەكشەممە، 25ـی تشرینی دووەمی 2026، فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق لەبەیاننامەیەكدا رایگەیاند دوای پێداچوونەوەیەكی ورد دەركەوتووە زانیاری نادروست و هەڵە لە راپۆرتی سەرپەرشتیاران تۆمار كراوە، بۆیە سزایەكەی یانەی دهۆك كەمدەكرێتەوە و تەنیا سزای پێبژاردنی 15 ملیۆن دینار بەسەر یانەی دهۆك جێبەجێ دەكرێت و بڕیارەكەش بە كۆی دەنگ دراوە و ناتوانرێت تانە لە بڕیارەكە بدرێت.