وەزارەتی دارایی: تا ئێستا هیچ ڕێکەوتن و بڕیارێکی نوێ بۆ دابەشکردنی مووچە لە ئارادا نییە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردسستان ڕاگەیەندراوێکی سەبارەت بە خەرجکردنی مووچەی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2026 بڵاوکردووەتەوە و تێیدا ڕایگەیاندووە، تا ئێستا لە وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵەوە هیچ بریارو ڕێنماییەک سەبارەت بە ڕێکارەکانی خەرجکردنی مووچە بۆ ساڵی دارایی 2026 نەگەیشتۆتە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان، دەشڵێت: تا ئێستا هیچ ڕێکەوتن و بڕیارێکی نوێ بۆ دابەشکردنی مووچە لە ئارادا نییە.

ئەمڕۆ یەکشەممە 25ـی کانوونی دووەمی 2026، وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکدا سەبارەت بەڕێکارەکانی خەرجکردنی مووچەی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2026 ئاماژەی بەوە کردووە، ماوەی چەند ڕۆژێکە چەندین لێدوان و شیکردنەوەو لێکدانەوەی نادروست لەسەر ئەو بابەتە لە بەشێک لە میدیاکانەوە بڵاو دەبێتەوە، دەڵێت: بەپێویستمان زانی ئەم بەرچاورونیانە بخەینە روو کە، تا ئێستا لە وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵەوە هیچ بریارو ڕێنماییەک سەبارەت بە ڕێکارەکانی خەرجکردنی مووچە بۆ ساڵی دارایی 2026 نەگەیشتۆتە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ ئەوەشدا تا ئێستا هیچ ڕێکەوتن و بڕیارێکی نوێ بۆ دابەشکردنی مووچە لە ئارادا نییە.

هەر لەو ڕاگەیەندراوەدا هاتووە، وەزارەتی دارایی و ئابووری هەروەک ساڵانی پێشوو، بەردەوامە لەسەر جێبەجێکردنی هەموو هەنگاوەکانی دابەشکردنی مووچە، دەشڵێت: هیچ کێشەیەک لەبەردەم وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمدا نییە بۆ ناردنی راپۆرتی تەرازووی پێداچونەوەو لیستی مووچە و چاوەڕێی ئەنجامەکانی خاڵی یەکەمە، واتە بڕیارو ڕێنمایی نوێ بۆ خەرجکردنی مووچە لەساڵی 2026.

وەزارەتی دارایی و ئابووری داوای کردووە، هەرکەس و لایەنێک کە شارەزای ئەم ڕێکەوتن و ڕێنمایی و ڕێکارانە نییە، زانیاری هەڵە لەسەر لیستی مووچە و بابەتی 120 ،ملیار دینارەکە بڵاونەکاتەوە ، تا لەو ڕێگایەوە بیەوێت بۆ دەستکەوتی کەسی یان سیاسی یاری بەهەست و سۆزی فەرمانبەران و مووچەخۆران بکات.

ڕاگەیەندراوی وەزارەتەکە دەڵێت: بۆ چەندەمین جار، چەند بارەی دەکەینەوە هەر کەس و لایەنێک پێویستی بە زانیاری هەیە، لەو بارەیەوە دەرگای وەزارەتمان کراوەیە.