عێراق گەورەترین کڕیاری برنجی تایلاندییە و یەک ملیۆن تۆنی هاوردەکردووە

وەزارەتی بازرگانیی تایلاند رایگەیاند، لە ساڵی 2025دا، عێراق گەورەترین هاوردەکاری برنجی تایلاندی بووە لەسەر ئاستی جیهان، کە یەک ملیۆن تۆنی هاوردە کردووە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 25ـی کانوونی دووەمی 2026، وەزارەتی بازرگانیی تایلاند لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، وڵاتەکەیان لە ساڵی 2025دا، 7.9 ملیۆن تۆن برنجی هەناردە کردووە، بەمەش ئەو ئامانجەی تێپەڕاندووە کە بۆ خۆیان دیاری کردبوو کە 7.5 ملیۆن تۆن بوو، کۆی بەهای ئەم هەناردەکردنەش گەیشتووەتە نزیکەی 4 ملیار و 515 ملیۆن دۆلار.

سەبارەت بە بازاڕە سەرەکییەکانی هەناردەکردن، وەزارەتەکە روونی کردووەتەوە، عێراق لە کڕینی برنجی وڵاتەکەیان لە پلەی یەکەم دێت، کە یەک ملیۆن تۆن برنجی هاودەکردووە، کە 0.41% بەراورد بە ساڵی ڕابردوو زیاتر بووە، ئاماژەی بەوەشدا، ئەفریقای باشوور بە پلەی دووەم دێت بە بڕی 0.88 ملیۆن تۆن کە ئەویش 5.11% بەراوورد بەساڵی پێشووتر زیادکردووە، هاوکات ئەمریکا بە بڕی 0.82 ملیۆن تۆن لە پلەی سێیەم و چین بە بڕی 0.65 ملیۆن تۆن لە پلەی چوارەم و سەنیگالیش بە بڕی 0.29 ملیۆن تۆن لە پلەی پێنجەمدا دێن.

لە کۆتاییدا وەزارەتەکە پێشبینی کردووە لە داهاتوودا هەناردەی تایلاند ڕووبەڕووی هەندێک ئاستەنگ ببێتەوە بەهۆی دۆخی ئابووریی جیهانی و گرژییە جیۆسیاسییەکانەوە، کە ڕەنگە ببێتە هۆی بەرزبوونەوەی تێچووی گواستنەوەی دەریایی.