سۆمۆ: مانگی رابردوو نزیکەی 6 ملیۆن بەرمیل نەوتی هەرێمی کوردستان هەناردەکراوە

سۆمۆ: داهاتی نەوتی عێراق لە مانگی ڕابردوودا نزیکەی 6.4 ملیار دۆلار بووە

پێش 21 خولەک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 25ـی کانوونی دووەمی 2026، کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق (سۆمۆ)، ئاماری فەرمیی هەناردە و داهاتی نەوتی بۆ مانگی کانوونی یەکەمی 2025 بڵاوکردەوە، کە تێیدا دەرکەوتووە کۆی هەناردەی نەوت لەو مانگەدا زیاتر لە 107 ملیۆن بەرمیل بووە.

کۆمپانیای سۆمۆ لە راگەیەندراوەکەیدا ئاشکرای کرد، لە مانگی کانوونی یەکەمی 2025دا، کۆی گشتی نەوتی خاوی هەناردەکراو گەیشتووەتە 107,651,061 بەرمیل، کە ئەمەش داهاتەکەی 6 ملیار و 388 ملیۆن و 429 هەزار و 610 دۆلار بووە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، لەو بڕە نەوتەی هەناردەکراوە، 100 ملیۆن و 450 هەزار و 48 بەرمیل هی کێڵگەکانی بەسرە بووە، هەروەها 5 ملیۆن و 997 هەزار و 527 بەرمیل نەوتی هەرێمی کوردستان لە رێگەی بەندەری جەیهانەوە هەناردە کراوە.

سەبارەت بە نەوتی باکوور و هەناردەی دەرەکی، سۆمۆ ڕوونی کردووەتەوە، لە کێڵگەی گەیارەوە 923 هەزار و 774 بەرمیل هەناردە کراوە، هەروەها بڕی 309 هەزار 712 بەرمیل نەوت لە کەرکووکەوە بۆ وڵاتی ئوردن هەناردە کراوە.