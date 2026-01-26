پەرلەمانی عێراق لەبارەی دۆخی ئابووری و مووچە کۆدەبێتەوە

پێش 7 کاتژمێر

پەرلەمانی عێراق دۆخی ئابووری و مووچەی مووچەخۆران تاوتوێ دەکات.

فەرمانگەی میدیایی و راگەیاندنی پەرلەمانی عێراق کارنامەی دانیشتنی ئەمڕۆ دووشەممە، 26ی کانوونی دووەمی 2026ـی بڵاوکردەوە، کە هەشتەمین دانیشتی وەرزی یەکەمی یاسادانانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراقە.

بەگوێرەی کارنامەکە، بڕیارەکانی ئەنجوومەنی وەزیرانی فیدراڵ تایبەت بە مووچە و پرسە ئابوورییەکان لەلایەن پەرلەمانەوە تاوتوێ دەکرێن.

بڕیارە دانیشتنەکەی ئەمڕۆی پەرلەمانی عێراق کاتژمێر (11:00)ی پێشنیوەڕۆ دەستپێبکات. ئەمەش لە کاتێکدایە، حکوومەتی فیدراڵی لە مانگی رابردووەوە دەستی بە کەمکردنەوەی خەرجی و زیادکردنی رێژەی باج و گومرگ کردووە، هاوکات دەرماڵەی بەشێک لە چین و توێژەکان کەم کراوەتەوە بە ئامانجی زیادکردنی داهاتی نانەوتی؛ بڕیارەکانیش ناڕەزایەتییان لای هاووڵاتییان و مووچەخۆران دروست کردووە.