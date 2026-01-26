لە ئەكادیمیای لاماسیا "مێسی نوێ" دەركەوتووە

بەهرەمەندێكی ژاپۆنی خەریكە دونیا سەرسام دەكات

پێش 59 خولەک

یاریزانێكی تەمەن 11 ساڵان لە ئەكادیمیای لاماسیا هەمووانی شۆك كردووە و خەریكە ئاستبەرزی ئەو یاریزانە دونیا بڵاو دەبێتەوە. رۆژنامەی سپۆرتی كەتەلۆنیا نووسیویەتی: بەهرەكانی نیشییما ئەوەندە سەرسوڕهێنەرە ناتوانرێت وەسف بكرێت.

ڤیدیۆی نماییشی گەوهەرێكی ژاپۆنی لە ئەكادیمیای لاماسیا دزە دەكات و لە سۆشیاڵمیدیا جیهان سەرسام دەكات كە تێیدا بەشێوەیەكی ناوازە كۆنترۆڵی تۆپ دەكات.

رۆژنامەی سپۆرتی كەتەلۆنیا، راپۆرتێكی لەبارەی ئەو بەهرەمەندە ژاپۆنییە نووسیوە كە تێیدا ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە "شینتا نیشیما" لە دایكبوونی ساڵی 2014ـەیە و خاوەنی قاچێكی چەپی جادووییە، لە بڕینی یاریزانان و جووڵەی هونەری بەجۆرێك دەردەكەوێت كە زەحمەتە بتوانیت وەسفی بكەیت.



لە راپۆرتەكەی رۆژنامەی سپۆرت نووسراوە: لە زۆربەی یارییەكان بارسێلۆنا لە خولی خوار تەمەن 12 ساڵان بە چەند گۆڵێك دەكەوێت پێش تیپی بەرامبەر و سەركەوتن تۆمار دەكات، لەم نێوەندەدا "شینتا نیشیما" زۆرترین كاریگەری هەیە، چونكە كاتێك ئەو بەهرەمەندە ژاپۆنییە دەردەكەوێت تەواوی تیپەكە بەجووڵە دەخات و یاریگە زیندوو دەكاتەوە و وەكو گڕكانێك وایە و خەریكە دەتەقێتەوە.

نیشییاما خەڵکی شاری شیبویا لە ژاپۆنە و سێ ساڵ لەمەوبەر لەگەڵ خێزانەکەی ڕوویان لە کەتەلۆنیای ئیسپانیا کردووە، بەهۆی ئاستە سەرنجڕاكێشەكەی، كەوتە داوی بارسێلۆنا و راستەوخۆ بۆ ئەكادیمیای لاماسیا گواسترایەوە.

نیشییاما لە یەكەمین وەرزیدا لە ئەكادیمیای لامسیا لە تیپی خوار 11 ساڵان 20 گۆڵی كرد، دواتر بۆ تیپی خوار 12 ساڵان سەرخرا، لەگەڵ ئەوانیش لە كۆی 14 یاری شەش گۆڵ و شەش ئەسیستی كرد.