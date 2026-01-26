سێنتکۆم: فڕۆکەهەڵگری ئەبراهام لینکۆڵن گەیشتە زەریای هیندی و بەرەو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دێت

پێش 47 خولەک

لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمەریکا (سێنتکۆم) گەیشتنی گرووپی کەشتیگەلی هێرشبەری 'ئەبراهام لینکۆڵن'ـی بۆ زەریای هیندی ڕاگەیاند، کە لە ئێستادا بەرەو ناوچەکە بەڕێوەن.

دووشەممە 26ـی کانوونی دووەمی 2026، فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا (سێنتکۆم) ڕایگەیاند، گرووپی کەشتیگەلی هێرشبەری ئەبراهام لینکۆڵن گەیشتووەتە زەریای هیندی و بە ئاراستەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڕێوەیە.

سێنتکۆم لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) بڵاوی کردەوە، ئێستا کارمەندان و تیمەکانی نێو گرووپی کەشتیگەلی هێرشبەری ئەبراهام لینکۆڵن سەرقاڵی ئامادەکارین بۆ جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا جەخت لەوە کراوەتەوە، کە ئامانجی هاتنی ئەم کەشتیگەلە شەڕکەرە بۆ ناوچەکە، برەودانە بە سەقامگیری و پاراستنی ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.