مەزڵووم عەبدی: سوپاسی پشتیوانی  مەسرور بارزانی بۆ ڕۆژئاوای کوردستان دەکەم

پێش 25 خولەک

مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان ئەنجام دا و تێیدا هەوڵەکان بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە و چارەنووسی دەستگیرکراوانی داعشیان تاوتوێ کرد.

فەرماندەی گشتیی هەسەدە لە پەیامێکدا لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس ئاشکرای کرد، کە لەگەڵ مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان پرسی گواستنەوەی چەکدارانی دەستگیرکراوی داعشیان بۆ عێراق و هەوڵە دیپلۆماسییەکان بۆ جێگیرکردنی ئارامییان تاوتوێ کردووە.

لەو پەیوەندییە تەلەفۆنییەدا، مەسرور بارزانی جەختی لەو هەوڵانە کردووەتەوە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی پاڵپشتیکردنی خوشک و براکانیان لە ڕۆژئاوای کوردستان گرتوویەتیە بەر.

أجرينا اتصالاً مع السيد مسرور بارزاني @masrourbarzani، رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، بشأن مساعي التهدئة ونقل معتقلي تنظيم داعش إلى العراق.

وأكد السيد بارزاني الجهود التي بذلتها حكومة إقليم كردستان لدعمنا.

من جهتنا، عبّرنا عن تقديرنا العميق للدعم المتواصل الذي قدمته حكومته… — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) January 26, 2026

لای خۆیەوە مەزڵووم عەبدی سوپاس و پێزانینی قووڵی خۆی بۆ ئەو پشتگیرییە بەردەوامانە دەربڕی کە حکومەتی هەرێم لەم قۆناغە هەستیارەدا پێشکەشی کردوون، ئەمەشی وەک ڕەنگدانەوەی ڕۆحی هاوبەشی و بەرپرسیارێتیی نەتەوەیی لەم کاتە سەختانەدا وەسف کرد.

ئەم پەیوەندییە تەلەفۆنییەی نێوان فەرماندەی گشتیی هەسەدە و سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کاتێکدایە کە باکووری سووریا لەژێر گوشارێکی توندی سەربازی و مرۆییدایە، پرسی هەزاران زیندانیی داعش لە ڕۆژئاوای کوردستان، یەکێکە لە دۆسیە ئەمنییە هەرە گرنگەکان کە عێراق و هەرێمی کوردستان و هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی کاری لەسەر دەکەن، هەماهەنگیی بەردەوامی هەولێر و قامشلۆ لەم قۆناغەدا، نەک هەر بۆ چارەسەرکردنی دۆسیە ئەمنییەکان، بەڵکو وەک فاکتەرێکی سەرەکی بۆ سووککردنی قەیرانە مرۆییەکان و پاراستنی سەقامگیریی ناوچە کوردنشینەکان دەبینرێت.