دەزگای خێرخوازیی بارزانی ئاماری هاوکارییەکانی لە رۆژئاوای کوردستان راگەیاند

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 27ـی کانوونی دووەمی 2026، موسا ئەحمەد، سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا، دوایین ئاماری چالاکی و هاوکارییەکانی دەزگاکەی بۆ خوشک و برایان لە رۆژئاوای کوردستان خستە ڕوو.

سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی رایگەیاند، هاوکارییەکانیان سێکتەرە جیاوازەکانی وەک پەروەردە، تەندروستیی، بژێوی و خۆراکی گرتووەتەوە.

بەگوێری ئامارەکان، تاوەکو ئێستا دەزگاکە توانیویەتی ئەم خزمەتگوزارییانە پێشکەش بکات:

تا ئێستا 165 بارهەڵگری پڕ لە هاوکارییە مرۆییەکانی دەزگای خێرخوازی بارزانی گەیشتوونەتە شار و شارۆچکەکانی (قامشلۆ، عامودێ، گرکێلەکێ، دێریک، تربەسپی و دەرباسیە). بۆ ئەم مەبەستە، 115 کارمەندی دەزگاکە لە چوارچێوەی 12 تیمی مەیدانیدا بە شێوەیەکی هاوکات لە ناوچە جیاجیاکان سەرقاڵی دابەشکردنی هاوکارییەکانن.

بەگوێرەی ئامارەکان، نۆ هەزار و 180 خێزان کە کۆی گشتییان دەکاتە 57،955 کەس، لە هاوکارییە جۆراوجۆرەکان سوودمەند بوون. هاوکارییەکانیش پێکهاتوون لە 22 بابەتی جیاواز (وەک خۆراک، دۆشەک، بەتانی و پێداویستی ناوماڵ) کە بەسەر 82 قوتابخانەدا دابەشکراون.

لە کەرتی سووتەمەنیدا، بڕی 145،177 لیتر گازوایل و نەوت بۆ 108 قوتابخانە و هەشت مزگەوت دابینکراوە. هاوکات لە ڕووی دابینکردنی خۆراکی گەرمەوە، نۆ هەزار و 330 ژەمە خۆراک لە 15 قوتابخانە و سێ مزگەوت دابەشکراوە و بڕیارە ڕۆژانە سێ هەزار ژەمی تریش دابەش بکرێت.

تیمە تەندروستییەکانی دەزگای خێرخوازی بارزانی و تیمە خۆبەخشەکان توانیویانە چارەسەری پزیشکی بۆ دوو هەزار و 749 کەس ئەنجام بدەن، کە لە 34 قوتابخانەی جیاوازدا خزمەتگوزارییەکانیان پێشکەش دەکرێت.

جگە لە لایەنی مرۆیی، دەزگاکە بایەخی بە ڕەخساندنی دەرفەتی کاریش داوە و لەو چوارچێوەیەدا 289 کەس لە پڕۆسەی گەیاندن و دابەشکردنی هاوکارییەکاندا وەک دەرفەتی کار دامەزراون.

ئەم هەڵمەتە مرۆییەی دەزگای خێرخوازی بارزانی وەک بەشێک لە ئەرکە نیشتمانی و مرۆییەکانی دەزگاکە بۆ هاوکاریکردنی لێقەوماوان لە رۆژئاوای کوردستان بەردەوامە.