کەشناسیی هەرێم: شەپۆلێکی باران و بەفر ناوچە جیاجیاکانی کوردستان دەگرێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی کەشوهەوای بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو راگەیاند و ئاماژە بەوە دەکات، کە لە نیوەڕۆی سبەی چوارشەممەوە شەپۆلێکی بارانبارین ناوچەکانی هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە.

کەشی پێشبینیکراوی ئەمرۆ سێشەممە 27-01-2026:

بەگوێرەی پێشبینییەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، ئەمرۆ ئاسمان بە گشتی نیمچە هەور دەبێت. خێرایی با لەسەرخۆ دەبێت و لە نێوان 5 بۆ 10 کم/ک دەبێت، ئاراستەکەشی بەرەو باکووری روژهەڵات دەبێت. مەودای بینین 8 بۆ 10 کم دەبێت و پلەکانی گەرما بەراورد بە دوێنێ کەمێک بەرز دەبنەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی:

هەولێر: 18

پیرمام: 13

سۆران: 10

حاجی ئۆمەران: 3

سلێمانی: 15

چەمچەماڵ: 17

هەڵەبجە: 14

دهۆک: 16

زاخۆ: 17

ئاکرێ: 15

کەشی پێشبینیکراوی سبەی چوارشەممە 28-01-2026:

بە گوێرەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، سبەی بەیانی ئاسمان نیمچە هەور دەبێت، بەڵام لە کاتەکانی نیوەڕۆوە کاریگەری شەپۆلێکی بارانبارین روو لە ناوچەکە دەکات. بارانبارین سەرەتا لە سنووری پارێزگای دهۆک دەستپێدەکات و پاشان پەرەدەسێنێت بۆ سەرجەم ناوچەکانی دیکە.

هاوکات لە ناوچە سنوورییەکان و لووتکەی چیا بەرزەکان (ئەوانەی زیاتر لە 1500 مەتر لە ئاستی رووی دەریاوە بەرزن) بەفر دەبارێت. لە دوای نیوەڕۆوە کاریگەری شەپۆلەکە زیاد دەکات و بارانبارین دەبێتە مامناوەند، لە هەندێک ناوچەی سنووری ئیدارەی زاخۆ، پارێزگای دهۆک، سلێمانی، چەمچەماڵ، باکووری کەرکووک و ئیدارەی گەرمیان، رێژەی بارانبارین بە شێوەی لێزمەبارانی کورتخایەن و هەورەتریشقە دەبێت. ئەم شەپۆلە روژی پێنجشەممە کۆتایی دێت.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ سبەی چوارشەممە:

هەولێر: 17

پیرمام: 12

سۆران: 9

حاجی ئۆمەران: 3

سلێمانی: 13

چەمچەماڵ: 15

هەڵەبجە: 14

دهۆک: 15

زاخۆ: 14

ئاکرێ: 13