کاروان ستونی: ئامادەکارییەکان بۆ حەجی ئەمساڵ تەواوکراون

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 27ـی کانوونی دووەمی 2026، کاروان ستونی، گوتەبێژی فەرمی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان، دوایین زانیارییەکانی لەبارەی ئامادەکارییەکانی وەرزی حەجی ساڵی 2026 خستەڕوو و رایگەیاند، زۆربەی رێکارەکان گەیشتوونەتە قۆناغی کۆتایی.

لە راگەیاندراوێکدا کاروان ستونی ئاماژەی بەوە کرد: "ئامادەکارییەکان بۆ وەرزی حەجی ئەمساڵ 2026 بە باشی بەڕێوەدەچن و لە ئێستادا مامەڵەی هەموو حاجیان تەواو کراوە. بڕیارە لە ماوەیەکی نزیکدا پڕۆسەی ڤیزاکردنی حاجیانی هەرێمی کوردستان دەستپێبکات."

گوتەبێژی حەج و عومرە ئاشکرای کرد؛ چەندین رۆژە شاندی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی حەج و عومرەی هەرێم لە شاری بەغدان، بە مەبەستی هەماهەنگی و تەواوکردنی رێکارە یاسایی و کارگێڕییەکان پێش کاتی دیاریکراو، بۆ ئەوەی هیچ ئاستەنگێک نەیەتە رێی حاجیان.

سەبارەت بە گۆڕانکارییەکان، ستونی رایگەیاند: "وەزارەتی حەج و عومرەی سعوودیە بۆ ئەمساڵ چەندین رێکار و رێنمایی نوێی بۆ پێشوازی لە حاجیان دەرکردووە. بەڕێوەبەرایەتییەکەمان هاوتەریب لەگەڵ دەستەی باڵای حەج و عومرەی عێراق لە هەوڵی بەردەوامدایە و تا ئێستا زیاتر لە سەدا90ـی کۆی ئامادەکارییەکان بە کۆتا هاتوون."

کاروان ستونی جەختی کردەوە ئامانجیان پێشکەشکردنی باشترین خزمەتگوزارییە بە حاجیانی هەرێمی کوردستان و گوتی: "پلان و بەرنامەی وردمان داڕشتووە تاوەکو هاوشێوەی ساڵانی رابردوو، لە هەموو روویەکەوە خزمەتێکی شایستە بە حاجیان بکەین، کە لەگەڵ دەستپێکردنی وەرزی حەجدا ئەو پلانانە جێبەجێکردنەوە."