کۆبوونەوەی پەرلەمانی عێراق دواخرا

پێش 11 خولەک

ئەمڕۆ سێشەممە، 27ـی کانوونی دووەمی 2026، جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق دواخستنی کۆبوونەوەی پەرلەمانی عێراق راگەیاند.

فەرهاد ئەترووشی، جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق رایگەیاند، بەهۆی تەواونەبوونی رێژەی یاسایی دانیشتنی پەرلەمان تایبەت بە هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری نوێی عێراق بۆ کاتێکی نادیار دواخرا.

بەگوێرەی زانیارییەکانی شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا، ئەگەری زۆرهەیە کۆبوونەوەی داهاتووی پەرلەمان رۆژی یەکشەممەی داهاتوو بەرێوە بچێت، بەڵام چاوەڕوان دەکرێت ئەمشەو دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان بەفەرمی کاتی بەرێوەچوونی کۆبوونەوەی پەرلەمان تایبەت بە هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار دیاری بکات و رایبگەیەنێت.