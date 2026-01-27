سیاسی

ئازەربایجان هێرشێکی تیرۆریستی بۆ سەر باڵیۆزخانەی ئیسرائیل پووچەڵکردەوە

جیهان موساد باڵیۆزخانەی ئیسرائیل باکۆ ئازەربایجان

دەزگا ئەمنییەکانی کۆماری ئازەربایجان ڕایانگەیاند، توانراوە پیلانێکی مەترسیدار بۆ سەر باڵیۆزخانەی ئیسرائیل لە باکۆ پووچەڵ بکرێتەوە و سێ تۆمەتباریش لەو پەیوەندییەدا دەستگیر کراون.

بەگوێرەی سەرچاوە ئەمنییەکان، ئەو سێ کەسەی دەستگیرکراون پەیوەندییان بە ڕێکخراوی "داعشی خۆراسان" (ISIS-K) هەبووە و خەریکی داڕشتنی پلانی کۆتایی بوون بۆ ئەنجامدانی هێرشێکی چەکداری.

ڕاشیگەیاندووە؛ تۆمەتبارەکان لە نزیک باڵەخانەی باڵیۆزخانەی ئیسرائیل لە باکۆ دەستگیرکراون. هەروەها بڕێکی زۆر چەک و تەقەمەنی لە لای تۆمەتبارەکان دۆزراوەتەوە و ئامادەکارییەکان گەیشتبوونە قۆناغی جێبەجێکردن. ئەم دەستگیرکردنە تەنیا 24 کاتژمێر دوای سەردانە فەرمییەکەی جەدعۆن ساعیر"وەزیری دەرەوەی ئیسرائیل بۆ باکۆ دێت.

ئەم هێرشە پووچەڵکراوەیە لە کاتێکدایە کە هەماهەنگییە ئەمنییەکانی نێوان ئیسرائیل و ئازەربایجان لە بەرزترین ئاستدایە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەڕەشە دەرەکییەکان.

 
