کونسوڵی ئەمەریکا: لە یادی هۆڵۆکۆستدا قوربانیانی ئەنفالی گەلی کورد و تاوانەکانی داعش بەرز رادەگرین

پێش دوو کاتژمێر

هەولێر، 27ـی کانوونی دووەمی 2026، ئەمڕۆ سێشەممە، کونسوڵخانەی گشتیی ئەمەریکا بەبۆنەی ڕۆژی نێودەوڵەتیی یادی هۆڵۆکۆستەوە پەیامێکی بڵاوکردەوە و تێیدا رێزی لە قوربانیانی ئەو کارەساتە و تراژیدیاکانی تری مرۆڤایەتی گرت.

لە پەیامەکەدا هاتووە: "ئەمڕۆ ڕۆژی نێودەوڵەتیی یادی هۆڵۆکۆستە. ئێمە یادی قوربانیانی هۆڵۆکۆست و قوربانیانی کارەساتەکانی تر بەرز رادەگرین، لە ناویشیاندا هەڵمەتی ئەنفال دژی گەلی کورد و ئەو دڕندەییانەی کە ڕێکخراوی داعش دژی گشت پێکهاتەکانی عێراق ئەنجامی دان."

هەروەها ئاماژە بە وتەیەکی سەرۆک ترەمپ کراوە؛ تێیدا رایگەیاندووە: "یادەوەریی هەتاهەتایی سەرجەم ئەوانەی گیانیان لەدەستداوە بەهۆی بەڵای کوشندەی دژە-سامی (دژە-جوو)وە، زیندوو دەهێڵینەوە. لە سەرووی هەموو ئەمانەشەوە، بەڵێن دەدەین هەرگیز تاوانە دڕندانەکانی هۆڵۆکۆست لەبیر نەکەین."

کونسوڵخانەی ئەمەریکا لە کۆتایی پەیامەکەیدا جەختی کردەوە: "بە تێڕامان لەم پەڕە تاریکانەی مێژوو، پابەندبوونی خۆمان دووپات دەکەینەوە بۆ وەستانەوە دژی ڕق و کینە و رێگرتن لە دووبارەبوونەوەی هەر جۆرە کارەساتێک لە داهاتوودا."