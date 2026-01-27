مایک پۆمپێیۆ لە کوردستان24ـەوە باس لە داهاتووی کورد لە عێراق و سووریا و رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات

پێش 36 خولەک

ئەمشەو کاتژمێر 8:00، مایک پۆمپێیۆ، وەزیری پێشووتری دەرەوەی ئەمەریکا میوانی ژووری هەواڵی کوردستان24ـە.

مایک پۆمپێیۆ لە ژووری هەواڵی کوردستان24، باس لە داهاتووی کورد لە عێراق و سووریا و رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات.

مایک پۆمپێیۆ

ناوی تەواو: مایکڵ ریچارد پۆمپێیۆ

لەدایکبوون: 30ی کانوونی یەکەمی 1963 لە کالیفۆرنیا، ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا.

کاری سیاسی و پلە و پۆستەکان

پۆمپێیۆ سیاسەتمەدارێکی سەر بە پارتی کۆمارییەکانە بە یەکێک لە کەسایەتییە بەهێزەکان دادەنرێت.

لە (2011 - 2017) نوێنەری ویلایەتی کانزاس بووە لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی ئەمریکا.

(2017 - 2018) لە سەرەتای ئیدارەی دۆناڵد ترەمپدا، وەک بەڕێوەبەری ئاژانسی هەواڵگریی ناوەندی (CIA) دەستبەکار بوو.

(2018 - 2021) دواتر بووە 70ـەمین وەزیری دەرەوەی ئەمریکا و شوێنی "رێکس تیلەرسن"ی گرتەوە. لەم پۆستەدا تا کۆتایی خولی ترەمپ مایەوە.

پەیوەندی لەگەڵ کورد

پۆمپێیۆ بەوە ناسراوە کە پەیوەندییەکی باش و دۆستانەی لەگەڵ سەرکردایەتیی سیاسیی کورد لە هەرێمی کوردستان هەیە، چەندین جار سەردانی هەولێری کردووە.