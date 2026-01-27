لیستی مووچەی مانگی کانوونی دووەم رەوانەی بەغدا کرا

پێش 26 خولەک

وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: لیستی مووچەی مانگی کانوونی دووەمی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان رەوانە بەغدا کرا.

سێشەممە، 27ـی کانوونی دووەمی 2026، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: لیستی مووچەی مانگی کانوونی دووەمی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لەلایەن تیمی تەکنیکی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستانەوە ڕەوانەی بەغدا کرا.

وەزارەتی دارایی و ئابووری ئاماژەی بەوە داوە، بڕیار وایە سبەی چوارشەممە لیستی مووچەی فەرمانبەران ڕادەستی فەرمانگەی ژمێریاری وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدراڵ بکرێت.