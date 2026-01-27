وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بۆ کوردستان24: رۆڵی عێراق بۆ برەودان بە سەقامگیریی سووریا گرنگە

پێش 17 خولەک

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24، ڕایگەیاند، هەوڵەکانی بەغدا ڕەنگدانەوەی پابەندبوونن بە ئاسایشی بەکۆمەڵ و زەمینەخۆشکەرن بۆ ئایندەیەکی ئاشتیانە و یەکگرتوو.

سێشەممە 27ـی کانوونی دوورمی 2026، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، هەماهەنگییە گرنگەکانی عێراق بۆ برەودان بە سەقامگیری سووریا و ناوچەکە زۆر گرنگە.

ئاماژەی بەوەش دا، ئەم هەماهەنگییانەی عێراق ڕەنگدانەوەی پابەندبوونە بە ئاسایشی بە کۆمەڵ و ڕێگەخۆشکەرن بۆ داهاتوویەکی ئاشتییانەتر، بووژاوەتر و یەکگرتووتر بۆ هەموو دراوسێ هاوبەشەکانی ناوچەکە.

دوێنێ دووشەممە 26ی کانوونی دووەمی 2026، تۆم بەڕاک, لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) ڕاگەیەنراوەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکای لای خۆی بڵاوکردبووە کە باس لە پەیوەندیی تەلەفۆنی سوودانی و مارکۆ ڕۆبیۆ دەکات، بەڕاک لەبارەی ئەو پەیوەندییە تەلەفۆنییەوە نووسیبووی: پێکهێنانی حکوومەتێکی نوێ لە عێراق کە هەماهەنگی لەگەڵ دراوسێکانی و وڵاتانی ڕۆژئاوا هەبێت، زۆر گرنگە لە پێناو سەقامگیریی تەواو ناوچەکە و بەرەوپێشچوونی ئابووری عێراق.