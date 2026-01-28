بڕیارە بۆ مانگی رەمەزان بەشەخۆراکی هاووڵاتیان زیاد بکرێت

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی بازرگانی عێراق بەنیازی زیادکردنی بەشەخۆراکی مانگانەی هاووڵاتیانە بۆ مانگی ڕەمەزان، بەڵام بەڕێوەبەرایەتی بازرگانی هەولێر دەڵێت: ئاگاداری ئەو پێشنیازەی حکوومەتی عێراق نین و هیچ زانیارییەکیشیان پێ نەداوین.

چوارشەممە 28ـی کانوونی دووەمی 2026، لەمیا مووسەوی بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیای خۆراک لە وەزارەتی بازرگانی عێراق رایگەیاند، وەزارەتی بازرگانی فیدراڵ بە نیازە بڕی بەشەخۆراکی هاووڵاتیان بۆ مانگی پیرۆزی ڕەمەزان زیاد بکات.

ئاماژەشیداوە، تاوتوێی پێشنیازێک دەکەن بۆ دابەشکردنی ئەو کەلوپەلانە لە رێگەی کۆمەڵە هاوبەشەکانەوە یان لە رێگەی ئەو هایپەرمارکێتانەوە، کە هەماهەنگیان لەگەڵ وەزارەتەکە هەیە، بۆ زیادکردنی بەشەخۆراک، بەڵام دابەشکردنی خۆراک تا دەرچوونی بڕیاری نوێ، وەک مانگەکانی پێشوو دابەش دەکرێت.

ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەم زیادکردنە هەندێک بابەتی دیاریکراو دەگرێتەوە و تەنیا بۆ مانگی رەمەزانی پیرۆز دەبێت، بەڵام دابەشکردنەکە پێش مانگی رەمەزان دەبێت.

هەر لەمبارەیەوە دلێر عەبدولواحید، بەڕێوەبەری بازرگانی خۆراک لە هەولێر، تایبەت بۆ کوردستان24 گوتی"تاوەکو ئێستا بە شێوەیەکی فەرمی ئەو پێشنیازەی عێراق لە بارەی زیادکردن و دابەشکردنی بەشەخۆراکی مانگانەی هاووڵاتیان بۆ مانگی رەمەزان نەگەیشتووە بە وەزارەتی بارزگانی هەرێم و ئاگاداری ئەو بابەتە نین، بەڵام ئەگەر جێبەجێ بکرێت بێگومان هاووڵاتیانی هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە و لێی سوودمەند دەبن".

لەبارەی دابەشکردنی بەشەخۆراکی یەکەمی ساڵی 2026 لە هەرێمی کوردستان و عێراق، دلێر عەبدولواحید گوتی "تاوەکو ئێستا بەهۆی ناڕەزایەتی دژی زیادکردنی پارەی وەرگیراو لەلایەن بریکارەکانەوە بە بڕیاری ئەنجوومەنی وەزیرانی فیدراڵ، بەشەخۆراکی یەکەمی ئەمساڵ دابەشنەکراوە، ئەوەی ئێستا هاووڵاتیان لە هەرێمی کوردستان وەریدەگرن ،بەشەخۆراکی مانگی 12ـی ساڵی ڕابردووە، کە بەهۆی هەندێک گرفتەوە دواکەوتبوو".

ئەم پێشنیازەی حکوومەتی عێراق بۆ زیادکردنی چەند بابەتێک لە بەشەخۆراکی مانگی رەمەزان لە کاتێکدایە، لە ساڵی 2024دا 10 بەشەخۆراک و ساڵی 2025، هەشت بەشەخۆراک بەسەر هاووڵاتیاندا دابەشکراوە، تاوەکو ئێستاش بە هۆکاری هەبوونی گرفت لە زیادکردنی بڕە پارەی وەرگیراو لەلایەن بریکارەکانەوە ناڕەزایەتی هاووڵاتیان بەردەوامە و دیار نییە کەی بەشەخۆراکی یەکەمی ساڵی 2026، دابەشدەکرێت.

پێش گۆڕینی فۆرمی خۆراک بۆ ئەلیکترۆنی، لە هەرێمی کوردستان پێنج ملیۆن و 386 هەزار و 51 هاووڵاتی بەشەخۆراکی مانگەنەیان وەردەگرت، بەڵام بە گوێرەی دوایین ئاماری وەزارەتی بازرگانی، 294 هەزار و 432 هاووڵاتی بەهۆی خۆتۆمار نەکردن لە سیستەمی ئەلیکترۆنی بەشەخۆراکیان بڕدراوە.