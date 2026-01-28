رێگەیەکی ستراتیژی لە نێوان دهۆک و سێمێل کرایەوە

پێش کاتژمێرێک

رێگەیەکی ستراتیژییە، دانیشتووان و ماڵەکانی ناوچەکە سوودیان لێ وەرگرتووە، پرۆژەکە جووتسایدی شەست مەترییە. رۆژئاوای شاری دهۆک بە رۆژهەڵاتی قەزای سێمێلەوە دەبەستێتەوە، ئەم پرۆژەیە لەسەر بودجەی پارێزگای دهۆک و بە گوژمەی 7 ملیار و 876 ملیۆن دینار جێبەجێ کراوە، درێژییەکەی 2 هەزار و 400 مەترە.

ئازاد سلێمان، بە کوردستان24ـی راگەیاند، ئەم رێگەیە زۆر گرنگە، بۆ شۆفێران نزیکترە، بۆ نموونە نێوان سێمێل و دهۆک نزیکتر بووەتەوە، ئەم رێگەیە زۆر باشە و هەرچەندە رێگە دروست بکرێت هێشتا باشترە، بۆ شۆفێران نزیکتر دەکەوێتەوە.

سەلاح ئەحمەد باسی لەوەکرد، ئەم رێگەیە ئاسانکارییەکی زۆری بۆ شۆفێران کردووە، بۆ نێوان سێمێل و دهۆک زۆر باش بوو، دەستخۆشی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین کە ئەم رێگەیەیان دروست کردووە و ئاسانکارییان بۆ کێڤلە و دهۆک و سێمێل کردووە، هەموویانی بەیەکەوە بەستووەتەوە، رێگەیەکی زۆر باشە دروست کراوە.

لە کابینەی نۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا، تا ئێستا 1340 پرۆژەی خزمەتگوزاری لە سنووری پارێزگای دهۆک ئەنجام دراون، %85 پرۆژەکان بە تەواوی کۆتاییان هاتووە و کەوتوونەتە خزمەتی خەڵکەوە، پرۆسەی ئاوەدانی بەردەوامە و کار لەسەر پرۆژەی دیکەش دەکرێت، بە شێوەیەک کە هیچ پرۆژەیەک نەوەستێنراوە.

ماجد سەید سالح، جێگری پارێزگاری دهۆک گوتی: زیاتر لە 1340 پرۆژە رەزامەندییان لەسەر دراوە، لەوانە، دەتوانم بڵێم زیاتر لە %85 کەوتوونەتە خزمەتی هاووڵاتیان، ئەوانی دیکەش کەوتوونەتە بواری جێبەجێکردنەوە، دەشڵێت، هەندێک پرۆژە هەن ماوەدرێژن، واتە ساڵێکە، دوو ساڵە، سێ ساڵە.

سێکتەری شارەوانییەکان پشکی شێری ئەم پرۆژانەی بەرکەوتووە، بە ئەنجامدانی 329 پرۆژە، لەدوای ئەو سێکتەری ڕێگەوبان دێت، کە 212 پرۆژەی تێدا جێبەجێ کراوە، نزیکەی 200 پرۆژەش لە بواری دروستکردن و نۆژەنکردنەوەی نەخۆشخانە و بنکە تەندروستییەکاندا ئەنجام دراون، لە هەمان کاتدا گرنگییەکی تایبەت بە کەرتی پەروەردە دراوە، لە رێگەی دروستکردنی 64 قوتابخانەی نوێ لە سەرانسەری پارێزگای دهۆک.