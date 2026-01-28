لە دادگای هەولێر سکاڵای یاسایی دژی کەناڵەکانی جەزیرە و حەدەس تۆمارکرا

پێش 28 خولەک

پارێزەرێکی راوێژکار لە هەولێر دەڵێت "دژی ئەو هەڵمەتە میدیایی رەگەزپەرستیەی هەردوو کەناڵی عەرەبی زمان "جەزیرە و حەدەس" لە بارەی کورد و رۆژئاوای کوردستان دەستیان پێکردووە، سکاڵای یاساییمان تۆمارکردووە و داوای داخستنی نووسینگەکانی هەردوو کەناڵەکە دەکەین.

چوارشەممە 28ـی کانوونی دووەمی 2026، ئاسۆ هاشم، پارێزەری راوێژکار بە کوردستان24ـی راگەیاند "بەهۆی دژایەتی کورد و چەواشەکاریی و گوفتاری شۆڤینی لە لایەن هەردوو کەناڵی جەزیرە و حەدەس، لە سەرۆکایەتیی داواکاریی گشتی، سکاڵای یاساییمان تۆمار کردووە، بە ئەگەرێکی زۆرەوە نووسینگەی ئەو دوو کەناڵە لە هەولێر دادەخرێن و کارو چالاکییەکانیان رادەگیرێت".

ئاماژەی بەوەشکرد "دەستەیەک لە پارێزەران کە نزیکەی 15 پارێزەر دەبین سکاڵاکەمان داوەتە سەرۆکایەتیی داواکاریی گشتی دادگای هەولێر".

راشیگەیاند، داواکەیان وەرگیراوە و لە رۆژانی داهاتوودا بڕیاری لەسەر دەدرێت.

ئاسۆ هاشم گوتیشی، "لە داواکەیاندا جەختیان لە داخستنی نووسینگە و راگرتنی کاروچالاکییەکانی ئەو دوو کەناڵە لە هەرێمی کوردستان کردووە، بە تایبەت لە پارێزگای هەولێر".

لە سەرەتای دروست بوونی شەڕی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات و سوپای عەرەبیی سووریا تاوەکوو ئێستا میدیا عەرەبییەکان، بە تایبەت هەردوو کەناڵی جەزیرە و حەدەس بەردەوامن لە بڵاوکردنەوەی پەیامی رەگەزپەرستی و دژایەتی نەتەوەی کورد و مافەکانی، لە بەرنامەکانیاندا گوتاری شۆڤینی بڵاودەکەنەوە و پشتیوانی لە شاڵاوی پاکتاوکردنی کورد دەکەن.

هەروەها لە هەرێمی کوردستان و کوردانی تاراوگە، كەمپینێكی فراوان لەلایەن خەڵكەوە دژی ئەو كەناڵە عەرەبیانە راگەیەنراوە، كە دژایەتی كورد دەكەن و داوادەكەن چیتر رێگە نەدرێت لە هەرێمی كوردستان كار بکەن.