"ساختەكارییەكی خوان لاپۆرتا ئاشكرا دەبێت"

پێش 24 خولەک

خوان لاپۆرتا، سەرۆكی یانەی بارسێلۆنا رووبەڕووی قەیرانێكی نوێ دەبێتەوە كە خەریكە هەڕەشە لە ناوبانگی یانەكەی و پێگەی سەرۆكایەتییەكەی دەكات كە تێیدا لاپۆرتا لەسەر پۆستی سەرۆكی یانەی بارسێلۆنا ركابەری ڤیكتۆر فۆرنت دەكات.

خوان لاپۆرتا بەهۆی تێوەگلانیان لە كەیسی نێگرێرا رووبەڕووی دۆخێكی نەرێنی خراپ بووەتەوە، سەرەڕای بابەتی نێگرێرا، ئێستا كەیسێكی دیكە لە دژی لاپۆرتا دەجولێندرێت كە تێیدا تۆمەتبارە بە ساختەكاری لەگەڵ كۆمپانیایەكی هۆنگ كۆنگ.

بارسێلۆنا بەپێدانی بەرتیلی 8 ملیۆن یۆرۆ بە نێگرێرا تێوەگلاوە، هێشتا ئەو بابەتە یەكلایی نەبووەتەوە، خوان لاپۆرتا سەرۆكی بارسێلۆنا رووبەڕووی كەیسێكی دیكە بووەتەوە كە خەریكە لەناوی دەبات و پۆستی سەرۆكایەتی بارسێلۆنای پێ چۆل دەكات.

پێگەی ئێل كۆنفیدێنشیاڵی ئیسپانیا، ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە خوان لاپۆرتا خاوەنی پشك بووە لە كۆمپانیایەك بە ناوی CSSB Limited، ئەو كۆمپانیایە لەڕووی كارگێری و داراییەوە سەرچاوەیەكی ناڕوونی هەیە، بەمەش تۆمەتبارە بە فیڵكردن لە وەبەرهێنەرەكان، ئێستا ئەو دۆسیەیە لەژێر لێكۆڵینەوەی دادوەریدایە.

بەپێی ئەو بەڵگەنامانەی لە راپۆرتەكەدا خراونەتەڕوو، لاپۆرتا بەبێ گەڕانەوە بۆ هیچ لایەك ئەو بەڵگەنامانەی وەكو خاوەن پشك لە كۆمپانیایەكە واژۆ كردووە، ئەمەش پێچەوانەی ئەو زانیارییانەیە كە لەگەڵ وەبەرهێنەرەكان لەسەری ڕێككەوتوون.

ئەو بەڵگەنامانەی پێشتر بڵاونەکراونەتەوە، بەڵام ئێستا ئاشكرا كراون و دەركەوتووە واژۆی لاپۆرتا لەسەر بەڵگەنامەی سەرەکی دەستنووسەكەی کۆمپانیای CSSB Limitedـە، کە گومان دەکرێت بۆ ڕاکێشانی پارە لە وەبەرهێنەرانی بچووکەوە بەکاربهێنرێت.

لە ڕاپۆرتەکەدا ئاماژە بەوە کراوە کە دەستنیشانكردنی هۆنگ کۆنگ وەک بارەگای سەرەکی کۆمپانیاکە جۆرێكە لە فێڵكردن، چونكە دەستنیشانكردنی ئەو جێگایە تەنیا بۆ شاردنەوەی راستییەكان و ناڕوونی كۆمپانیایەكەیە.

بەگوێرەی هەمان سەرچاوە، ئەو ساختەكارییە نوێیەی لاپۆرتا دەبێتە هۆی ئەوەی لە پۆستی سەرۆكایەتی بارسێلۆنا دووریبخاتەوە و رێگەی نەدات خۆی بۆ ئەو پۆستە بەربژێر بكات كە بڕیارە لە مانگی 3ـی ئەمساڵ هەڵبژاردنی دەستەی كارگێری بارسێلۆنا بەڕێوە بچێت.