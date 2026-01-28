کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی لەبارەی لێدوانەکانی ترەمپ دەستیپێکرد

پێش 3 کاتژمێر

چوارشەممە 28ـی کانوونی دووەمی 2026، شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا رایگەیاند، کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ وەڵامدانەوەی لێدوانەکانی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا دەستیپێکرد.

هەروەها، هاوپەیمانیی نەسر، کە حەیدەر عەبادی سەرۆکایەتیی دەکات لەو بارەوە رایگەیاندووە، دوای هەڕەشەکانی ترەمپ، داوا لە هێزە نیشتمانییەکان دەکەین بەرژەوەندیی گشتی پێش بخەن و بە ژیرانە چارەسەری قەیرانەکان بکەن.

هەر ئەمڕۆ، سەید سەلام جەزائیری ئەندامی مەکتەبی سیاسی عەسائیبی ئەهلوحەق، بە کوردستان24ـی رایگەیاند: کۆبوونەوەکە دەکرێت، گفتوگۆی چڕ لەبارەی دەستوەردانەکانی ئەمریکا دەکرێت و وەڵامێکی روون و راشکاو ئەمریکا دەدرێتەوە، چونکە هەڵبژاردنی سەرۆکوەزیران پرسێکی ناوخۆییە و رێگە بە کەس نادرێت دەستوەردان بکات.

ئەمەش لە کاتێکدایە، هەر ئەمڕۆ چوارشەممە نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا و کاندید بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق؛ پەیامێکی لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی 'ئێکس' لەبارەی هەڕەشەکانی دۆناڵد ترەمپ، بڵاوکردبووە؛ بەڵام پاش تێپەڕبوونی چەند خولەکێک پەیامەکەی سڕییەوە؛ دواتر جارێکی دیکە پەیامەکەی بە هەندێک گۆڕانکارییەوە داناوە.

لە پەیامە نوێیەکەی مالیکیدا هاتووە: ئێمە بە تەواوی دەستوەردانی ئاشکرای ئەمریکا لە کاروباری ناوخۆی عێراق رەت دەکەینەوە. ئەم کارە بە پێشێلکردنی سەروەری و پێچەوانەی سیستەمی دیموکراتیی عێراق لەدوای ساڵی 2003 دەزانین، هەروەها بە دەستدرێژی بۆ سەر بڕیاری چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ دیاریکردنی کاندیدەکەی بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران دایدەنێین.

دوێنێ سێشەممە، دۆناڵد ترەمپ،، هۆشداری دایە دەسەڵاتدارانی عێراق سەبارەت بە ئەگەری دووبارە دەستبەکاربوونەوەی نووری مالیکی وەک سەرۆکوەزیران، ترەمپ لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (تروس) نووسیبووی: گەڕانەوەی مالیکی بۆ لووتکەی دەسەڵات، هەڵەیەکی کوشندە دەبێت و واشنتن ناچار دەکات تەواوی هاوکارییە سەربازی و ئابوورییەکانی بۆ عێراق رابگرێت، ئەمەش وڵاتەکە بەرەو شکستێکی هەمیشەیی دەبات.