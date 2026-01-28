وەڵامێکی دووقۆڵی بۆ واشنتن؛ جەماوەر لە شەقامە و سەرکردەکان لە ژووری بڕیاردانن

پێش کاتژمێرێک

جەماوەرێکی بەرفراوان لە بەغدا گردبوونەوەیەکی ناڕەزایەتییان ئەنجام دا و رایانگەیاند، "سەردەمی سەپاندنی ئەجێندای دەرەکی بەسەرچووە و قبووڵی ناکەین واشنتن ڤیتۆ لەسەر کاندیدکردنەوەی نووری مالیکی یان هەر کەسێکی دیکە دابنێت." هاوکات لەگەڵ ناڕەزایەتییە جەماوەرییەکانی بەغدا، جووڵە سیاسییەکانیش دەستیان پێکرد

چوارشەممە، 28ـی کانوونی دووەمی 2026، بەغدا بووە گۆڕەپانی ناڕەزایەتییەکی بەرفراوان دژی لێدوانەکانی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، کە تێیدا هۆشداریدابوو لەبارەی کاندیدکردنەوەی نووری مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق.

خۆپیشاندانەکە کە لەلایەن هەزاران هاووڵاتییەوە ئەنجام درا، وەک کاردانەوەیەک بوو بۆ ئەو لێدوانانەی ترەمپ کە بە "دەستوەردانی راستەوخۆ" لە کاروباری ناوخۆی عێراق لێکدرایەوە.

خۆپیشاندەران بە بەرزکردنەوەی ئاڵای عێراق و وێنەی سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی، دروشمی توندیان دژی سیاسەتەکانی ئەمریکا دەگوتەوە، دیارترینیان "هەڕەشەکانی ترەمپ لە بارەی مالیکییەوە قبووڵ ناکەین".

بەشێکی زۆر لە خۆپیشاندەران هوتافی "بەڵێ بۆ سەروەری" و "بڕیارمان سەربەخۆیە"یان دەگوتەوە، جەختیان لەوە دەکردەوە کە پرسی هەڵبژاردنی سەرۆک وەزیران بابەتێکی دەستووری و نیشتمانیی پەتییە و هیچ وڵاتێک مافی نییە ڤیتۆ لەسەر کاندیدێکی دیاریکراو دابنێت.

یەکێک لە رێکخەرانی خۆپیشاندانەکە رایگەیاند: "هاتنە سەر شەقامی ئەم خەڵکە پەیامێکی ڕوونە بۆ کۆشکی سپی؛ سەردەمی سەپاندنی ئیرادە بەسەر عێراقدا کۆتایی هاتووە. هەڕەشەی بڕینی هاوکارییەکان ناتوانێت ئیرادەی عێراقییەکان بۆ دیاریکردنی چارەنووسی خۆیان بگۆڕێت."

ئەم جووڵەیەی شەقامی بەغدا هاوکاتە لەگەڵ تووڕەیی ناوەندە سیاسییەکانی نزیک لە چوارچێوەی هەماهەنگی، کە لێدوانەکەی ترەمپ (سەبارەت بەوەی گەڕانەوەی مالیکی هەڵەی کوشندەیە) بە هەوڵێک بۆ تێکدانی سەقامگیریی سیاسیی عێراق دەزانن.

هاوکات لەگەڵ ناڕەزایەتییە جەماوەرییەکانی بەغدا، جووڵە سیاسییەکانیش دەستیان پێکرد؛ کەمێک بەر لە ئێستا سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گوشارەکانی ئەمریکا کۆبوونەوە. سەرچاوەکان ئاماژە بەوە دەدەن، کە تەوەری سەرەکیی کۆبوونەوەکە بریتییە لە؛ ڕەتکردنەوەی دەستوەردانەکانی ترەمپ لە پرسی کاندیدکردنی نووری مالیکی و دووپاتکردنەوەی سەروەریی بڕیاری سیاسیی شیعی لە دیاریکردنی سەرۆکوەزیرانی داهاتوودا.

سێشەممە، 27ـی کانوونی دووەمی 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە پەیامێکدا رایگەیاندبوو، گەڕانەوەی مالیكی بۆ لوتکەی دەسەڵات، هەڵەیەکی کوشندە دەبێت و واشنتن ناچار دەکات تەواوی هاوکارییە سەربازی و ئابوورییەکانی بۆ عێراق رابگرێت، ئەمەش وڵاتەکە بەرەو شکستێکی هەمیشەیی دەبات.

هاوکات هۆشداریی دابوو، کە بەبێ پشتیوانی و ئامادەیی ئەمریکا، عێراق هیچ چانسێکی بۆ سەرکەوتن، گەشەسەندن و پاراستنی ئازادی نامێنێت.