وەزارەتی پێشمەرگە: بە درۆن هێرش کرایە سەر دوو بارەگامان لە هەولێر و سلێمانی

وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاشکرای کرد، ئەمڕۆ چوارشەممە (18ی ئاداری 2026)، دوو بارەگای یەکەکانی سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە لە هەردوو پارێزگای هەولێر و سلێمانی کرانە ئامانجی هێرشی درۆنی و لە ئەنجامدا سێ پێشمەرگە بریندار بوون.

لە راگەیەنراوەکەی وەزارەتی پێشمەرگەدا هاتووە، "ئەم دەستدرێژییە نابەرپرسانەیە لە کاتێکدایە پێشتریش چەندین جار بارەگاکانی هێزی پێشمەرگە رووبەڕووی بۆردومان بوونەتەوە". هاوکات ئاماژەی بەوە کرد، سەبارەت بەم پێشێلکارییانە محەممەد شیاع سوودانی، فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق و فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانیان ئاگادار کردووەتەوە.

وەزارەتی پێشمەرگە لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەیدا بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشانە دەکات و داوا لە محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق دەکات بە ئەرکی یاسایی خۆی هەستێت و سنوورێک بۆ ئەو دەستدرێژییە ناوخۆییانە دابنێت.

لە کۆتاییشدا وەزارەتەکە جەختی لەوە کردووەتەوە، پێویستە هەنگاوی خێرا و بەپەلە بنرێت بۆ رێگریکردن لەو گرووپە لەیاسادەرچووانە تاوەکوو رێگری لە دووبارەبوونەوەی ئەم جۆرە کردەوانە بکرێت، چونکە دەبنە هەڕەشەیەکی جددی بۆ سەر ئاسایشی تەواوی ناوچەکە.