فەرهاد شامی: ئەگەر دیپلۆماسی شکست بێنێت، هەنگاوێکیش بۆ دواوە ناگەڕێینەوە

پێش 45 خولەک

بەرپرسی ناوەندی راگەیاندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات ئاشکرای دەکات، کە گفتوگۆ و دانوستانەکان لە دیمەشق بە چاودێرییەکی نێودەوڵەتی بەڕێوە دەچن. هاوکات جەخت دەکاتەوە کە ئەگەر رێگەچارەی دیپلۆماسی سەرنەگرێت، یەک هەنگاویش بۆ دواوە ناگەڕێننەوە.

چوارشەممە، 28ـی کانوونی دووەمی 2026، فەرهاد شامی، بەرپرسی ناوەندی راگەیاندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کەناڵی (روناهی)، تیشکی خستە سەر دوایین پێشهاتە سیاسی و سەربازییەکانی رۆژئاوای کوردستان و سووریا، راشیگەیاند، کە دانوستانەکان لەگەڵ حکوومەتی دیمەشق بە چاودێریی لایەنی نێودەوڵەتی بەڕێوە دەچن.

شامی لە لێدوانەکەیدا جەختی لەسەر گرنگیی رۆڵی جەماوەر کردەوە و گوتی: "هەڵوێستی گەلی کورد لە رۆژئاوای کوردستان، باشووری کوردستان و ئەورووپا، رۆڵێکی یەکلاکەرەوەی هەیە و دەتوانێت ئاراستە و رەوتی رووداوەکانی ئەم قۆناغە هەستیارە بگۆڕێت. مانەوەی خەڵک لە گۆڕەپانەکان و پشتیوانیکردنیان بۆ بەرخودان، زامنی تێپەڕاندنی ئەم دۆخەیە بە سەلامەتی."

سەبارەت بە ئەگەرەکانی بەردەم پرۆسەی سیاسی و سەربازی، بەرپرسی راگەیاندنی هەسەدە دەڵێت: "ئێمە هەموو هەوڵێک دەدەین بۆ ئەوەی رێگەچارەی دیپلۆماسی سەرکەوتوو بێت، دانوستانەکان لە دیمەشق بە چاودێریی نێودەوڵەتی بەڕێوە دەچن و لە ئایندەیەکی نزیکدا ئەنجامەکان بۆ گەلەکەمان ئاشکرا دەکەین. بەڵام ئەگەر دیپلۆماسی سەرکەوتوو نەبێت، ئەوا بە هیچ شێوەیەک ئامادە نین تەنانەت یەک هەنگاویش بۆ دواوە ناگەڕێینەوە".

ناوبراو هۆشداریشی دایە لایەنی بەرانبەر و گوتی: "ئەگەر دوژمن بڕیار بدات دەست بە هێرش بکاتەوە، ئێمە تەنیا بەرگری ناکەین، بەڵکوو شەڕ دەکەین و هەنگاوی گەورە و ستراتیژی دەنێین."

هاوکات فەرهاد شامی دڵنیایی دایە خەڵکی رۆژئاوای کوردستان کە ئەم خەباتە بە سەرکەوتن تاجەدار دەکرێت و داوای لێکردن متمانەیان بە هێزەکانی خۆیان هەبێت و نەبنە ئامرازی دەستی پڕوپاگەندە و شەڕی دەروونیی دوژمن.