کەریم نووری: کەمتر لە 3 هەزار عێراقی لە کەمپی هۆلدا ماون

پێش دوو کاتژمێر

بریکاری وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عێراق هۆشداری دەدات لەوەی کەمپی هۆل بووەتە "سەنتەرێکی مەترسیدار بۆ دروستکردنی هزری داعش" و ڕایدەگەیەنێت، عێراق بۆ پووچەڵکردنەوەی ئەو "بۆمبە تەوقیتکراوە" دەستپێشخەرییەکی ئازایانەی کردووە و تا ئێستا 21 هەزار هاووڵاتیی خۆی گەڕاندووەتەوە.

چوارشەممە، 28ـی کانوونی دووەمی 2026، کەریم نووری، بریکاری وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عێراق، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کوردستان24، وردەکاریی پرۆسەی گەڕاندنەوەی هاووڵاتییانی عێراقی لە کەمپی هۆلی سووریا و وەرگرتنەوەی چەکدارانی داعش ئاشکرا دەکات و جەخت لەوە دەکاتەوە کە مانەوەی ئەو کەمپە مەترسییەکی گەورەیە بۆ سەر ناوچەکە.

کەریم نووری رایگەیاند، کەمپی هۆل تەنیا شوێنێک نییە بۆ لەخۆگرتنی ئاوارەکان، بەڵکو گۆڕدراوە بۆ سەنتەرێک بۆ دروستکردن و پەرەپێدانی "هزری داعشی مەترسیدار".

ئاماژەی بەوەش دا، کە زیاتر لە 60 هەزار کەس لە ڕەگەزنامەی جیاوازی وڵاتانی جیهان لەو کەمپەدا نیشتەجێ کراون، کە ئەمەش وای کردووە کەمپەکە وەک "بۆمبێکی تەوقیتکراو" بێت و ئەگەری هەیە لە هەر ساتێکدا بتەقێتەوە.

بریکاری وەزارەتی کۆچ، هەنگاوەکانی حکوومەتی عێراقی بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەم دۆسیەیە بە "هەڵوێستێکی ئازایانە و نیشتمانی" وەسف کرد و گوتی: "نزیکەی 21 هەزار کەس بە 31 قۆناغی جیاواز گەڕێندرانەوە بۆ عێراق."

سەبارەت بە پرۆسەی شیاندنەوە، کەریم نووری ڕوونی کردەوە، ئەو هاووڵاتییانەی عێراق کە لە کەمپەکەدا گەڕێندراونەتەوە، سەرەتا لە کەمپی (جەدعە) نیشتەجێ کران و دواتر پرۆسەی شیاندنەوەیان بۆ کرا.

هاوکات گوتیشی: تا ئێستا 13 هەزار کەس دوای تەواوکردنی شیاندنەوە گەڕاونەتەوە بۆ ماڵی خۆیان و ئێستا کەمتر لە 5 هەزار کەس لە ناوەندی شیاندنەوەی جەدعە ماونەتەوە.

لەبارەی ژمارەی ئەوانەی لە کەمپی ماونەتەوە، بریکاری وەزارەتی کۆچ ئاشکرای کرد: "تەنیا کەمتر لە 3 هەزار عێراقی لە کەمپەکەدا ماونەتەوە و پشتیوان بە خودا هەوڵەکانمان بەردەوامن بۆ ئەوەی بە یەکجاری کۆتایی بەو کەمپە بهێنین."

لە تەوەرێکی دیکەی قسەکانیدا، کەریم نووری باسی لە دۆسیەی چەکدارە دەستگیرکراوەکانی داعش کر، کە عێراقین و گوتی: "نزیکەی 7 هەزار چەکداری داعش لە زیندانەکانی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) بوون. لەو ژمارەیە 150 چەکدار گواستراونەتەوە بۆ عێراق."

نووری هۆکاری گواستنەوەی ئەو چەکدارانەی بۆ ئاسایشی نەتەوەیی گەڕاندەوە و ڕایگەیاند: "مانەوەی ئەو چەکدارانە لە دەرەوەی دەسەڵاتی عێراق مەترسییە و لەوانەیە وەک کارتێکی فشار دژی عێراق بەکاربهێنرێن، بەڵام کاتێک لەژێر دەستی هێزە عێراقییەکاندا بن، بۆ ئاسایشی ناوچەکە باشتر و پارێزراوترە."

کەمپی هۆل کە دەکەوێتە باشووری رۆژهەڵاتی پارێزگای حەسەکە، یەکێکە لە مەترسیدارترین کەمپەکانی جیهان و زیاتر لە 43 هەزار کەسی تێدا نیشتەجێیە، کە زۆربەیان خێزان و منداڵی چەکدارانی داعشن و لە نەتەوە جیاوازەکانی جیهانن.

دۆخی ناو کەمپەکە لە ماوەی رابردوودا ئاڵۆزی زیاتری بەخۆیەوە بینیوە. شانە نوستووەکانی داعش لە ناو کەمپەکەدا بەردەوام هەوڵی دروستکردنی ئاژاوە و ئەنجامدانی کردەوەی توندوتیژی دەدەن.

بەهۆی هێرشی سوپای عەرەبیی سووریا، هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) ئێوارەی سێشەممە 20ـی کانوونی دووەمی 2026، بە فەرمی هێزەکانی لەو کەمپە کشاندەوە و لە راگەیەندراوێکدا، رەخنەی لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی گرت کە بەرانبەر بە هێرشی سوپای عەرەبیی سووریا بۆ سەر رۆژئاوای کوردستان بێدەنگە و بەهۆی بێباکی نێودەوڵەتی جیددی نەبوونی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە چارەکردنی پرسی داعش و هەڵنەگرتنی بەرپرسیارێتیی، ناچاربوون هێزەکانی هەسەدە لە کەمپی هۆل بکشێنەوە و دووبارە لەو شارانەی باکووری سووریا جێگریان بکەنەوە، کە کەوتوونەتە بەردەم مەترسی و زیاتربوونی هەڕەشەکان.