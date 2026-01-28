پەیامی هونەرمەندان لەبارەی دۆخی رۆژئاوای کوردستان

پێش 39 خولەک

هونەرمەندانی هەرچوار پارچەی کوردستان لە کوردستان24، پەیامی خۆیان ئاراستەی کوردان کردوو وئاماژە بەوە دەکەن، یەکگرتنی کورد لەم بارودۆخە دا جێگای رێز و ستایشە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 28ـی کانوونی دووەمی 2026، دیار دێرسم هونەرمەندی ناوداری کورد، لەکاتی بەشداریکردنی لە دیبەتێک لەگەڵ ژمارەیەک هونەرمەندی کورد، بە کوردستان24ـی راگەیاند: خۆڕاگری و تێکۆشانی رۆژئاوای کوردستان هەستی نەتەوایەتی جارێکی دیکە لە دڵ و دەروونی تاکی کورددا زیندوو کردەوە، مەترسی لەسەر کوردان هەیە، بەڵام خۆڕاگری و یەکدەنگی کوردان جێگەی شانازیە.

هەروەها گوتی: گردبوونەوەکانی ئەمجارەی کوردان سەرنجڕاکێش و پڕ واتایە، هەڵوێستی کوردانی باشوور جێگای شانازیە و هیوادارم بەردەوامی هەبێت و هونەرمەندانی کورد دەبێت بە کارە هونەرییەکانیان خەبات بکەن.

هۆزان شەمدین، هونەرمەند گوتی: هاوکارییەکانی باشووری کوردستان بۆ رۆژئاوا جێگای ستایش و رێزە، هەروەها رۆلی سەرۆک بارزانی زۆر گرنگ بوو، ئەگەرچی کورد لە سەد ساڵی ڕابردوودا ئازاری زۆری چەشتووە، بەڵام ئەم سەدەیە دەبێتە سەدەی کورد.

هەروەها گوتیشی: جیاوازیی ئەم قۆناغە لەگەڵ شۆڕشەکانی پێشوو ئەوەیە کە ئێستا کورد خاوەنی هێزێکی نەتەوەیی و ڕێکخراوە نەک عەشیرەتگەری، بۆیە هەر لایەنێک بیەوێت پەلاماری کورد بدات، دەبێت دە جار بیر بکاتەوە، ڕۆژئاوا هەمیشە پەناگەی پارچەکانی دیکەی کوردستان بووە، بۆیە ئێستا ئەرکی هەمووانە پشتیوانی بکەن.

کاشکار ئۆرەمار، رۆژنامەنووس ئاماژەی بەوە دا، پێویستە هەر تاکێکی کورد لەم بارودۆخە دا لە خۆی بپرسێت، ئێمە لە کوێبووین ئێستا لە کوێین، هەروەها گوتەکانی سەرۆک بارزانی لە جیهان دەنگی داوەتەوە، کورد هەموو بەیەک گیان و دڵ بەرگریی دەکەن و سەرکەوتنی یەکجاری کورد نزیکە و دەبێت دەست بەم یەکڕیزییەوە بگرین.

هاوکات، ژاڵە سنەیی هونەرمەند، رایگەیاند: پێویستە ئەم بارودخەی ئێستا هاتووەتە پێش لە بەرژەوەندی گەلی کورد بیقۆزینەوە، پارێزگاری لە دەستکەوتەکان بکەین و باشووری کوردستان تاکە شوێنە دەتوانێت یارمەتی هەموو کورد بدات.

ماهیر ئەمین، هونەرمەند گوتی: ئەو تێکۆشانەی ئێستا هەیە گرنگە و دەبێت هەمووان بەرپرسیارێتی هەڵبگرن، هێرشەکان پیلانێکی نێودەوڵەتین دژی گەلی کورد، بەڵام ئەم تێکۆشانە دەبێت وەک کولتورێک سەیر بکرێت.

هەروەها گوتیشی: پێویستە هەموو چین و توێژێک، لە هونەرمەند و پزیشک و مامۆستا، هەست بە بەرپرسیارێتی بکەن و بەشدار بن لەم قۆناغە هەستیارەدا بۆ ئەوەی بتوانین ئەم دۆخە بە قازانجی گەلی کورد بگۆڕین."