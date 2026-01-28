فەرهاد شامی: ئەگەر بڕیاری شەڕ درا، شەڕی مان و نەمان دەکەین

پێش 54 خولەک

بەرپرسی ناوەندی راگەیاندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لە بەرەکانی جەنگەوە دڵنیایی دەداتە خەڵکی رۆژئاوا کە هێزەکانیان لە ئامادەباشیی تەواودان و رایدەگەیەنێت، هەرچەندە لەپێناو چارەسەری ئاشتیانەدا دەرفەتیان بە هەوڵە دیپلۆماسییەکان داوە، بەڵام ئەگەر دوژمن شەڕ هەڵبژێرێت، یەک هەنگاو پاشەکشە ناکەن و شەڕی مان و نەمان دەکەن.

چوارشەممە، 28ـی کانوونی دووەمی 2026، فەرهاد شامی، بەرپرسی ناوەندی راگەیاندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، لە پەیامێکی ڤیدیۆییدا کە ئاراستەی گەلی کورد کرد و رایگەیاند کە ئەوان وەک هێزەکان پابەندی بڕیارەکانی فەرماندەیی گشتین.

شامی جەختی لەوە کردەوە، ئێستا چاوەڕوانی هەوڵە سیاسی و دیپلۆماسییەکان دەکەن بۆ ئەوەی بزانن چارەنووسی گفتوگۆکان بە کوێ دەگات و گوتی: ئەگەر دوژمن نەهاتە ژێر باری هەوڵە سیاسی و دیپلۆماسییەکان و گوشارە نێودەوڵەتییەکان ئەنجامی نەبوو، ئەوا لە ئەگەری دەستپێکردنەوەی شەڕ، ئێمە هەنگاوێک پاشەکشە ناکەین و بە هەمان شێوازی پێشوو بەرگری دەکەین.

بەرپرسی ناوەندی راگەیاندنی هەسەدە ئاماژەی بەوەش دا، ئەگەر بڕیاری بەردەوامبوونی شەڕ درا، ئەوا ئێمە بەڵێن دەدەین کە تا سەرکەوتن بەردەوام دەبین و وەک چۆن لە رابردوودا سەرکەوتووین.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا هۆشداری دایە هاووڵاتییان و گوتی: دوژمن تەنیا بە چەک شەڕ ناکات، بەڵکوو شەڕی دەروونی و میدیایی و سیاسی دەکات بۆ تێکدانی یەکڕیزیی گەلەکەمان و دروستکردنی ناکۆکی. بۆیە داوا دەکەین نەکەونە دوای پڕوپاگەندەکانی دوژمنەوە.

فەرهاد شامی دڵنیایی دایە خەڵکی ناوچەکە کە ئەو هێرشانە تەنیا بۆ سەر خاک نییە، بەڵکوو بۆ سڕینەوەی ناسنامە و بوونی گەلی کوردە، بۆیە ئێمە ئامادەین بۆ بەرگریکردن لە خاک و شەرەفی گەلەکەمان تا دوا هەناسە.

راشیگەیاند، هەر ئەوانەی ئێستا خەریکی گفتوگۆی سیاسین، هەمان ئەو کەسانەن کە لە مەیدانی جەنگیشدا ئامادەن و هەردوو بەرەکە سیاسی و سەربازی بەیەکەوە تەواوکەری یەکترن بۆ پاراستنی دەستکەوتەکانی رۆژئاوای کوردستان.