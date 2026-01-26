دوبەی بانگهێشتی دەرهێنەر جوبرائیل ئەبوبەکر دەکات بۆ وەرگرتنی خەڵاتی "باشترین فیلم"

پێش کاتژمێرێک

لە دەستکەوتێکی نوێی و بێوێنەدا بۆ سینەمای کوردی، دەرهێنەر "جوبرائیل ئەبوبەکر" کارمەندی کوردستان24، بە فەرمی بانگهێشتی شاری دوبەی کرا بۆ بەشداریکردن لە مەراسیمی کۆتایی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی INDO DUBAI (IDIFF)، کە بڕیارە لە سەرەتای مانگی شوباتی داهاتوو بەڕێوەبچێت.

ئەم فێستیڤاڵە کە پڕۆژەیەکی گەورە و هاوبەشی هەردوو وڵاتی هیندستان و ئیماراتە، وەک سەکۆیەکی جیهانی بۆ ناساندنی بەهرەمەندانی سینەما کاردەکات. لە نێوان سەدان فیلمی پێشکەشکراو لە سەرانسەری جیهانەوە، فیلمەکەی دەرهێنەر "جوبرائیل ئەبوبەکر" وەک تەنیا فیلم لەسەر ئاستی عێراق و کوردستان وەرگیراوە و توانیویەتی سەرکەوتنێکی گەورە تۆمار بکات.

فیلمەکەی جوبرائیل ئەبوبەکر نەک تەنیا وەرگیراوە، بەڵکو لەلایەن لێژنەی دادوەرانی فێستیڤاڵەکەوە خەڵاتی "باشترین فیلم" (Best Film) ی پێبەخشراوە. بەو بۆنەیەشەوە، دەرهێنەر بانگهێشت کراوە بۆ شاری دوبەی تا لە مەراسیمێکی شکۆداردا لەسەر "فەرشی سوور" و لەبەردەم میدیا جیهانییەکاندا خەڵاتەکەی وەربگرێت.

فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی INDO DUBAI (IDIFF) ئامانجی پشتگیریکردنی سینەماکارانی سەربەخۆ و ناساندنی ئەو هونەرمەندانەیە کە لە پیشەسازی فیلمدا کاردەکەن. فێستیڤاڵەکە خاوەنی دەستەیەکی کارگێڕی و دادوەری زۆر پسپۆڕە کە مانگانە کارەکان هەڵدەسەنگێنن. ئەم سەرکەوتنەی جوبرائیل ئەبوبەکر دەبێتە هەنگاوێکی گرنگ بۆ زیاتر ناساندنی توانای سینەماکارانی کورد لە مەحفەلە نێودەوڵەتییەکاندا، بەتایبەت لە فێستیڤاڵێکی هاوبەشی وەک هیندستان و ئیمارات کە خاوەن پیشەسازییەکی بەهێزی فیلمن.