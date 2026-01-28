پەرلەمانتارانی ئەوروپا: بێدەنگی بەرانبەر کۆمەڵکوژیی کوردانی ڕۆژئاوا هاوبەشیکردنە لە تاوان

پێش کاتژمێرێک

ژمارەیەک لە ئەندامانی پەرلەمانی یەکێتیی ئەوروپا لە پەیامی جیاوازدا هۆشداری دەدەن لەو دۆخە مەترسیدارەی رووی لە رۆژئاوای کوردستان کردووە و رایدەگەیەنن، بێدەنگبوونی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەرانبەر ئەو هێرشانە واتای هاوبەشیکردنە لە تاوان و پێویستە ئەوروپا بەپەلە دەستوەردان بکات بۆ پاراستنی ئەو کوردانەی کە جیهانیان لە داعش پاراست.

جۆناس سیۆستێت، ئەندامی پەرلەمانی ئەوروپا نیگەرانیی قووڵی خۆی دەربڕی لەوەی کوردانی سووریا لەژێر هێرشی دڕندانەدان، نەک تەنیا لەلایەن سوپای سووریاوە، بەڵکوو لەلایەن گرووپە جیهادییە توندڕەوەکانیشەوە.

ناوبراو رایگەیاند: کات کاتی ئاگربەستە، دەبێت هێرشەکان بۆ سەر کورد رابگیرێن و هێزەکان بکشێنەوە و بچنە سەر مێزی گفتوگۆ.

لای خۆیەوە سیسیلییا سترادا، پەرلەمانتاری ئەوروپا جەختی کردەوە، رۆژئاوا جارێکی دیکە گەمارۆ دراوە و دامەزراوەکانی ئەوروپا دەبێت ئێستا جووڵە بکەن.

سترادا گوتی: پێویستە گەلی کورد بپارێزین، وەک چۆن ئەوان ئێمەیان پاراست کاتێک دژی داعش دەجەنگان و تێکیان دەشکاندن. هەروەها دەبێت ئەو ئەزموونە دەگمەنەی دیموکراسیی خۆسەر لە باکووری رۆژهەڵاتی سووریا بپارێزین.

دانیێل ئاتارد، ئەندامی پەرلەمانی ئەوروپا بە تووندی رەخنەی لە هەڵوێستی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی گرت و رایگەیاند: ئێمە لێرەین بۆ داواکردنی هەڵوێستی روون، قبووڵ ناکرێت کۆمەڵکوژی بەرانبەر کورد بکرێت بە بەرچاوی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییەوە، چونکە بێدەنگیمان دەمانکاتە هاوبەشی تاوانەکە.

ئاتارد گوتیشی: نابێت پارەی ئەوروپا بچێتە دەست رژێمێک کە سەرقاڵی کۆمەڵکوژکردنی خەڵکی کوردە لە رۆژئاوا.

هاوکات مارکۆ تارکوینیۆ، پەرلەمانتاری ئیتاڵی لە پەرلەمانی ئەوروپا ئاماژەی بەوە دا، هەر هێرشێک بۆ سەر رۆژئاوا لەم کاتەدا، هێرشە بۆ سەر دیموکراسی و هێرشە بۆ سەر هیوا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا، بۆیە زۆر گرنگە پەرلەمانی ئەوروپا بە جددی ئاوڕ لە خەڵکی ئەو ناوچەیە بداتەوە.