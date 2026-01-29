مافیاکانی دۆلار دەستگیرکران

پێش 58 خولەک

یەکێک لە هۆکارەکانی ناجێگیری بەهای دۆلار لە عێراق بوونی دەیان گروپ و تاقمە کە یاری بە بەهای دۆلار بەرانبەر دینار دەکەن، وەزارەتی ناوخۆی عێراق دەڵێت؛ هەشت گروپی مافیای دۆلاریان هەڵوەشاندووەتەوە.

وەزارەتی ناوخۆی عێراق رایگەیاند؛ 941 کەسیان دەستگیرکردووە کە لەلایەن دادگاوە داواکراوبوون و تۆمەتی تاوانە داراییەکانیان دراوەتەپاڵ، تاوانە داراییەکان زۆربەیان یاریکردنە بە بەهای دۆلار و قاچاخچێتی دۆلار.

بێجگە لەوەی بەشێک لە بازرگان و مامەڵەکاران، هۆکارن بۆ یاریکردن بە بەهای دۆلار، مافیا هەن کە لە بازاڕەکانی دراودا وەکو تۆڕ کاردەکەن و لەپێناو قازانجی خۆیان یاری بە بەهای دراوەکان دەکەن، وەزارەتی ناوخۆ دەڵێت؛ هەشت لەو مافیایانەی دەستگیرکردووە و هەڵیوەشاندوونەتەوە.

فێڵکردن لە هاووڵاتیان بەناوی مامەڵەکردن بە بیتکۆین و دراوە دیجیتاڵییەکان، یەکێکی دیکەیە لەو تاوانانەی ئەنجامدراون، بەشێوەیەک؛ 31 کەس دەستگیرکراون بە تۆمەتی ئەوەی لەبواری بیتکۆین و دراوی دیجیتاڵیدا فێڵیان لە خەڵک کردووە.

لە عێراق بە یاسا سپیکردنەوەی پارە و مامەڵەکردن بە دراوە دیجیتاڵییەکان و مامەڵەکردن لە بازاڕی فۆرێکس قەدەغەکراوە، بەڵام هەزاران کەس هەن لەو بوارانەدا کاردەکەن و فێڵ لە خەڵک دەکەن و دەبنە هۆی ناسەقامگیری بازاڕی دراوەکان.