بەم رێگەیە پشتیوانیی پرۆژەیاساکەی لیندسی گراهام بکەن بۆ پاراستنی گەلی کورد
سیناتۆری دیاری کۆمارییەکان، لیندزی گراهام، پڕۆژەیاسایەکی نوێی پێشکەشی ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریکا کردووە، بە مەبەستی داڕشتنی چوارچێوەیەکی یاسایی و سەربازیی بەهێزە بۆ پاراستنی کورد لە هەرێمی کوردستان و رۆژئاوای کوردستان.
هاووڵاتییانی کورد لە هەر شوێنێکی جیهان، دەتوانن لە رێگەی "واژۆ"ـیەکەوە، پاڵپشتی پرۆژەیاساکە بکەن و تا ئێستا زیاتر لە 105 هەزار واژۆ کۆکراونەتەوە.
ناوەڕۆکی پڕۆژەیاساکە چییە؟
1. دابینکردنی چەکی پێشکەوتوو: پڕۆژەیاساکە داوا دەکات سیستەمی بەرگریی ئاسمانی و چەکی پێشکەوتوو بۆ پێشمەرگە و هێزە کوردییەکان دابین بکرێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەڕەشەی درۆن و مووشەک.
2. ڕێگریکردن لە کشانەوەی کتوپڕ: یاساکە پابەندییەکی درێژخایەن دەخاتە سەر شانی حکوومەتی ئەمریکا کە نابێت بەبێ گەرەنتیکردنی ئاسایشی کورد، هێزەکانی لە ناوچەکە بکشێنێتەوە.
3. فشار لەسەر نەیارانی کورد: سزای توند پێشنیاز دەکات بۆ هەر لایەن یان وڵاتێک کە هێرش دەکاتە سەر ناوچە کوردییەکان یان سەقامگیرییان تێکدەدات.
چۆن هاووڵاتییانی کورد دەتوانن پاڵپشتی ئەم پڕۆژەیاسایە بکەن؟
1. کلیک لەسەر لینکەکە بکە (https://c.org/7sz5JhRvkR).
2. لە ناو پەڕەکەدا، سندوقێک دەبینیت نووسراوە First name (ناوى یەکەم) و Last name (ناوى دووەم)، ناوی خۆتی تێدا بنووسە.
3. لە خانەی Email، ئیمەیڵە ڕاستەقینەکەی خۆت بنووسە.
4. شار و وڵاتەکەت هەڵبژێرە.
5. لە کۆتاییدا کلیک لەسەر دوگمە سوورەکە بکە کە نووسراوە: (Sign this petition).
6. تێبینیی گرنگ: دوای واژۆکردن، بڕۆ ناو ئیمەیڵەکەت؛ نامەیەکت بۆ دێت لەلایەن Change.org، کلیک لەسەر دوگمەی "Confirm" یان "Verify" بکە بۆ ئەوەی واژۆکەت بە فەرمی ئەژمار بکرێت.
بۆچی ئەم هەڵمەتە گرنگە؟
لە سیستەمی سیاسیی ئەمریکادا، بڕیارەکان تەنها لەسەر بنەمای سیاسی نین، بەڵکو "ژمارەی دەنگ و فشارەکان" کاریگەرییەکی زۆریان هەیە. کاتێک کۆنگرێس دەبینێت هەزاران نامە و واژۆ لەلایەن کوردان و دۆستانیانەوە بۆیان دەچێت، ئەوا دەزانن کە ئەم پڕۆژەیاسایە گرنگییەکی نێودەوڵەتی و مرۆیی گەورەی هەیە، ئەمەش وا دەکات خێراتر دەنگی لەسەر بدەن و پەسەندی بکەن.
ئەم جۆرە پاڵپشتییە فشارێکی مەدەنی گەورە لەسەر نوێنەرانی ویلایەتە جیاوازەکانی ئەمریکا دروست دەکات، چونکە نیشانی دەدات کە ئەم یاسایە داواکارییەکی جەماوەرییە و پەیوەستە بە ژیانی ملیۆنان مرۆڤەوە.
پەیامی گراهام بۆ کورد
لیندزی گراهام لە کاتی پێشکەشکردنی پڕۆژەکەدا ڕایگەیاند: "کوردەکان دڵسۆزترین هاوپەیمانی ئێمە بوون لە شەڕی دژی تیرۆر، ئێمە قەرزاری ئەوانین. نابێت ڕێگە بدەین مێژوو خۆی دووبارە بکاتەوە و کوردەکان بە تەنیا ڕووبەڕووی هەڕەشەکان ببنەوە."
چاودێران پێیان وایە ئەگەر ئەم پڕۆژەیاسایە ببێتە یاسایەکی جێبەجێکراو، گەورەترین دەستکەوتی سیاسی و سەربازی دەبێت بۆ کورد لە پەیوەندییەکانی لەگەڵ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا.