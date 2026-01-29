هەوڵی پەکخستنی دانیشتنەکانی پەرلەمانی عێراق دەدرێت

پێش کاتژمێرێک

دواخستنی دانیشتنی پەرلەمان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار، جارێکی دیکە دەرگای بەڕووی ئەگەر و سیناریۆ جیاوازەکاندا کردەوە.

ئێستا باسە گەرمەکە بریتییە لە بەکارهێنانی کارتی "سێیەکی پەکخەر" (الثلث المعطل) و ئەگەری گەڕانەوەی نووری مالیکی بۆ دەسەڵات، پرسێک بووەتە جێی مشتومڕی چاودێران و لایەنە سیاسییەکان.

بەپێی بەدواداچوونەکان، شکستی یەکەم دانیشتنی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار و نەبوونی رێککەوتن لەنێوان لایەنەکان، وای کردووە سیناریۆی پەکخستنی دانیشتنەکان لەڕێگەی "سێیەکی پەکخەر"ـەوە بەهێز بێت.

چاودێران پێیان وایە کێشەکە تەنیا لە هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار نییە، بەڵکوو رەگەکەی دەچێتەوە بۆ ناکۆکییە قووڵەکانی ناو "ماڵی شیعە" و چوارچێوەی هەماهەنگی.

عەلی ناسر، چاودێری سیاسی، ئاماژەی بەوە دا، کێشەی راستەقینە لەنێو ماڵی شیعە و چوارچێوەی هەماهەنگیدایە. بە بڕوای ئەو، نەبوونی رێککەوتن و ناڕوونی لە بڕیارەکانی هێزە سەرەکییەکانی چوارچێوەکە هۆکاری دۆخەکەن.

عەلی ناسر دەڵێت: "ئەم هێزانە ئامادە نین لە قۆناغی داهاتوودا کەسایەتییەکی مشتومڕاوی (جەدەل لەسەر) قبووڵ بکەن، بۆیە بە ئەگەرێکی زۆرەوە پەنا بۆ دروستکردنی سێیەکی پەکخەر دەبەن".

قەحتان قەساب، شرۆڤەکاری سیاسی باس لە شێوازی کارکردنی نووری مالیکی دەکات و دەڵێت: "مالیکی بە نهێنی دەستی بەکارەکانی کردووە و دواتر بە ئاشکرا، وەک ئەوەی لە ساڵی 2021 کردی".

قەساب روونی دەکاتەوە، سەرەتا لەنێو ماڵی شیعەدا ناڕەزایەتی هەبوو بەرامبەر مالیکی، دواتر لایەنەکانی وەک حەلبووسی و خەنجەر و کوردیش هاتنە ئاراوە، بەڵام ئەو پێی وایە ئەو "سەرکەوتنە"ـی بانگەشەی بۆ دەکرا تەنیا رەمزی بووە.

خالید کازم، کەسایەتیی نزیک لە هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا بۆچوونێکی جیاوازی هەیە و پێی وایە دروستکردنی "سێیەکی پەکخەر" زۆر قورسە.

سەبارەت بە لێدوانەکانی دۆناڵد ترەمپ و کاریگەرییان، خالید کازم گوتی: "پێشبینی دەکرێت ئەوەی ترەمپ گوتی لە بەرژەوەندیی مالیکی بشکێتەوە، چونکە رەنگە هانی ئەو لایەنانەی چوارچێوەی هەماهەنگی بدات دوودڵ بوون، تا ئێستا پشتیوانی لە مالیکی بکەن".

دانیشتنی داهاتووی پەرلەمان بە یەکلاکەرەوە دادەنرێت و وەڵامی ئەو پرسیارە دەداتەوە، ئاخۆ نەیارانی مالیکی دەتوانن سێیەکی پەکخەر دروست بکەن و رێگە لە گەڕانەوەی بۆ سەرۆکایەتیی وەزیران بگرن یان نا؟

چەمکی "سێیەکی پەکخەر" دوای هەڵبژاردنەکانی ئۆکتۆبەری 2021 و بڕیارێکی دادگای باڵای فیدراڵیی عێراق هاتە ناو فەرهەنگی سیاسیی عێراقەوە. دادگا بڕیاری دا دانیشتنی پەرلەمان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار، مەرجە بە ئامادەبوونی دوو لەسەر سێی کۆی پەرلەمانتاران (واتە 220 پەرلەمانتار لە کۆی 329) بەڕێوە بچێت. ئەم بڕیارە وای کرد لایەنە دۆڕاوەکان یان ئەوانەی خاوەنی کورسیی کەمتر بوون، بتوانن لە رێگەی کۆکردنەوەی تەنیا 110 پەرلەمانتار، رێژەی یاسایی دانیشتنەکە تێک بدەن و پرۆسەی سیاسی پەک بخەن تا مەرجەکانیان جێبەجێ دەکرێت.