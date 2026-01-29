عێراق لە گەورەترین هاوبەشە بازرگانییەکانی هیندستانە

پێش دوو کاتژمێر

بەگوێرەی داتای فەرمی ماڵپەڕی ئینفۆفلیکس تایبەت بە ئاماری ئابووری جیهانی بڵاوکراوەتەوە، عێراق لە لیستی گەورەترین هاوبەشە بازرگانییەکانی هیندستانە و بە بڕی 33.3 ملیار دۆلار کاڵا و پێداویستی لە هیندستانەوە هاوردەکردووە.

پێنجشەممە 29ـی کانوونی دووەمی 2026، ماڵپەڕی ئینفۆفلیکس تایبەت بە ئاماری ئابووری جیهانی، رایگەیاندووە، لە نێوان ئەو وڵاتانەی کە گەورەترین قەبارەی بازرگانیان لەگەڵ هیندستان هەبووە، عێراق لە ڕیزبەندی حەوتەمین وڵاتدایە و قەبارەی بازرگانییەکەی 33.3 ملیار دۆلار بووە، ئەمەش ئاماژەیەکە بۆ بەروەپێشچوونی پەیوەندییە ئابوورییەکانی نێوان هەردوو وڵات.

بە گوێرەی ریزبەندی پاڵپەڕی ئینفۆفلێکس، چین بە 118.4 ملیار دۆلار لە پێشەنگی لیستەکەدا دێت، دواتر هەریەکە لە ئەمریکا بە 118.2 ملیار دۆلار، ئیمارات بە 83.6 ملیار دۆلار، ڕووسیا بە 5.6 ملیار دۆلار، سعودیە بە 43.3 ملیار دۆلار، سەنگافورە بە 35.6 ملیار دۆلار، ئەندەنوسیا بە 29.4 ملیار دۆلار، هۆنگ کۆنگ بە 28.6 ملیار دۆلار، لە کۆتاییدا کۆریای باشوور بە 27.5 ملیار دۆلار لە لیستەکەدا پۆلێنکراون.