وەزیری دەرەوەی ئیتاڵیا: پێویستە داعش بوەستێنین

پێش 11 خولەک

وەزیری دەرەوەی ئیتاڵیا باس لەوە دەکات، لە هەموو شوێنێک لە دژی تیرۆر شەڕ دەکەین و لە هەر شوێنێک داعش هەبێت پێویستە بوەستێنین.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 29ـی کانوونی دووەمی 2026، ئەنتۆنیۆ تایانی، وەزیری دەرەوەی ئیتاڵیا، بە بارزان حەسەن پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند: پێویستە داعش بووەستێنین، سەربازانی ئیتاڵی لە کوردستانن بۆ پاراستنی هەرێمی کوردستان لە داعش.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، گرنگە لە پێناو ئاشتی کاربکەین و داعش بوەستێنین، داعش زۆر مەترسیدارە، ئێمە لە هەموو شوێنێک لە دژی تیرۆر شەڕ دەکەین، بەهەمان شێوە لەم بەشەی جیهانیش، لە سووریا، عێراق و رۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەم کارە دەکەین.

هاوکات ، ئێلینا ڤاڵتۆنین، وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی فینله‌ندا، بە کوردستان24ـی راگەیاند: ئێمە ئەوپەڕی پشتیوانی یەکخستنەوەیەکی تەواو و پاراستنی مافی مرۆڤ دەکەینەوە، بۆ گشت نەتەوە و پێکهاتەکان لە سووریا.