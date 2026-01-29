ئێلینا ڤاڵتۆنین: پێویستە مافی گشت نەتەوەکان لە سووریا بپارێزرێت

پێش 41 خولەک

وەزیری دەرەوەی فینلەندا لە ڕێگەی کوردستان24وە داوای پاراستنی مافی تەواوی پێکهاتە و نەتەوەکانی سووریا دەکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 29ـی کانوونی دووەمی 2026، ئێلینا ڤاڵتۆنین، وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی فینله‌ندا، بە پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند: ئێمە ئەوپەڕی پشتیوانی یەکخستنەوەیەکی تەواو و پاراستنی مافی مرۆڤ دەکەینەوە، بۆ گشت نەتەوە و پێکهاتەکان لە سووریا.

هەروەها ژمارەیەک لە ئەندامانی پەرلەمانی یەکێتیی ئەوروپا لە پەیامی جیاوازدا هۆشداری دەدەن لەو دۆخە مەترسیدارەی رووی لە رۆژئاوای کوردستان کردووە و رایدەگەیەنن، بێدەنگبوونی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەرانبەر ئەو هێرشانە واتای هاوبەشیکردنە لە تاوان و پێویستە ئەوروپا بەپەلە دەستوەردان بکات بۆ پاراستنی ئەو کوردانەی کە جیهانیان لە داعش پاراست.

جۆناس سیۆستێت، ئەندامی پەرلەمانی ئەوروپا نیگەرانیی قووڵی خۆی دەربڕی لەوەی کوردانی سووریا لەژێر هێرشی دڕندانەدان، نەک تەنیا لەلایەن سوپای سووریاوە، بەڵکوو لەلایەن گرووپە جیهادییە توندڕەوەکانیشەوە.

ناوبراو رایگەیاند: کات کاتی ئاگربەستە، دەبێت هێرشەکان بۆ سەر کورد رابگیرێن و هێزەکان بکشێنەوە و بچنە سەر مێزی گفتوگۆ.

لای خۆیەوە سیسیلییا سترادا، پەرلەمانتاری ئەوروپا جەختی کردەوە، رۆژئاوا جارێکی دیکە گەمارۆ دراوە و دامەزراوەکانی ئەوروپا دەبێت ئێستا جووڵە بکەن.